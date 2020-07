ULIKT SYN: Åge Hareide, her under Rosenborgs bortekamp mot Molde tidligere i juli, har vært aktuell som RBK-trener. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Adressa-kommentator: Tror ikke Hareide er tapt for RBK

Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli mener Åge Hareide har gått fra førstevalg til joker i Rosenborgs trenerjakt. Han tror Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen seiler opp som en den heteste kandidaten på Lerkendal.

Nå nettopp

Etter Rosenborgs pressemelding tirsdag ettermiddag har Hareide og klubben forskjellige versjoner av hva som har skjedd.

I pressemeldingen skrev klubben at «Åge Hareide var enig med Rosenborg om å ta over jobben som hovedtrener fra 1. august 2020, men har nå snudd på grunn av helsen. Trond Henriksen fortsetter ut 2020-sesongen».

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Klubbens sportslige leder Mikael Dorsin uttrykte skuffelse over avgjørelsen til Hareide. Senere sa Hareide til VG at dette måtte skyldes en misforståelse, at han bare har sagt ja til å møte RBK etter 1. august.

les også Rosenborg: – Var enige med Hareide. Hareide: – Må være en misforståelse

Kommentator Birger Løfaldli i Adresseavisen tror likevel ikke kontakten mellom partene er over.

– Jeg tror ikke det er definitivt over nei. Men jeg tror han har gått fra å være et førstevalg til å bli en joker, sier Løfaldli til VG.

Hareide har også tidligere i sommer gjort det klart at opptreningen etter kneoperasjonen har vært viktigst for ham denne sommeren.

TETT PÅ KLUBBEN: Adressa-kommentator Birger Løfaldli. Foto: Patrick da Silva Sæther

Dersom Rosenborg nå bruker flere måneder på trenerjakten, tror Løfaldli at Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen blir den aller heteste trenerkandidaten på Lerkendal, som en langsiktig løsning, noe han også løftet frem i en kommentar i Adresseavisen tirsdag kveld.

Knutsen har stor suksess i Bodø der klubben jakter seriegullet denne sesongen etter rekordsterk innledning.

Løfaldli har skrevet boken «I skyggen av Eggen», som blant annet omtalte RBKs turbulente år etter trenerlegenden Nils Arne Eggen. Han vil ikke spekulere i hvorfor Rosenborg sendte ut en så tydelig pressemelding tirsdag ettermiddag om Hareide, som også var RBK-trener i 2003.

– Jeg tror ikke Hareide er tapt for alltid. Jeg tror han fortsatt er aktuell. Men jeg tror ikke han er så aktuell som han var i går. Han vil kunne være aktuell rundt nyttår også. Men jeg forventer en mer langsiktig løsning om klubben får noen måneder på seg i trenerjakten. Jeg tror ikke Hareide tar sikte på å være mange år i klubben, sier Løfaldli.

les også Disse trenerne kan føre arven etter Eggen videre

– Er det et tap for Rosenborg ikke å lande dette nå?

– Ja. Det var et kjempetap for hele klubben at prosjekt-Horneland ikke lyktes, ikke minst for ledelsen, det vil si Ivar Koteng og hans styre. Spesielt etter det som skjedde med sparkingen av Kåre Ingebrigtsen. Det er gjort mange feil valg etter at Ingebrigtsen ble sparket, sier Løfaldli.

Han tror Trond Henriksen blir sett på som en midlertidig vikarløsning uansett hvor bra han gjør det i høst.

les også Bodø/Glimt-starten på nivå med Eggen og Hareide: – Fantastisk fotball

VGs fotballekspert Kai Bardal er redd for hva alternativet er dersom Rosenborg ikke klarer å lande en enighet med Hareide.

– Han står for en helhetspakke som er trygg og god. Det er ikke mange åpenbare alternativer som er lett å hente nå. Da må de tenke seg godt om og lete litt. Hareide har en pondus som ville kommet veldig godt med. Han er flink til å bygge lag og ville fått en naturlig respekt, sier Bardal.

Samtidig tror han det er bedre at Henriksen nå får fortsette som vikar ut sesongen, enn at det blir tatt en forhastet treneravgjørelse.

– Jeg tror det er ganske god trivsel i gruppen akkurat nå. Han har vært i denne rollen før og vært lenge i klubben. Dette er er rett og slett en fin vikar. Det tror jeg blir helt greit. Så blir det veldig viktig å treffe med ansettelsen, sier Bardal.

Publisert: 21.07.20 kl. 23:02

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 9 9 0 0 35 – 10 25 27 2 Molde 9 8 1 0 28 – 7 21 25 3 Vålerenga 9 4 4 1 11 – 10 1 16 4 Rosenborg 9 4 3 2 13 – 7 6 15 5 Stabæk 9 4 3 2 13 – 12 1 15 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser