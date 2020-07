I FOKUS: Herolind Shala og Bent Sørmo hadde en liten disputt i den første omgangen, men begge slapp unna gult kort. Dommer Mohammad Usman Aslam meklet litt mellom kranglefantene, mens keeper Serigne Mor Mbaye observerer fra siden. Foto: Ned Alley

Vålerenga fikk annullert ett mål i målløst oppgjør i Kristiansund

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Vålerenga 0–0) Det endte målløst i en tett og jevn kamp Kristiansund, til tross for at Matthias Vilhjalmsson satte ballen i nettet for gjestene.

I den første omgangen skrudde Herolind Shala inn en corner fra høyre. KBK-keeper Serigne Mor Mbaye ble fanget i en liten skvis, og ballen havnet på tverrliggeren.

På bakre stolpe vant Matthias Vilhjalmsson en duell med Aliou Coly og satte ballen i mål, men dommer hadde allerede blåst.

– Det er ikke frispark, mente Ulrik Saltnes i Eurosport-sendingen «Fotball Direkte».

Dommer Mohammad Usman Aslam løp mot situasjonen hvor Sam Adekugbe var i duell med Mbaye, og det virket dermed som han signaliserte at han blåste for dette.

– Keeperne er veldig godt beskyttet der inne. Av og til er blir det frispark, av og til ikke. Det er noe vi kan diskutere lenge, sa Rekdal i Eurosports studio.

Begge lagene hadde sine muligheter til å avgjøre kampen, men både nevnte Mbaye og keeperkollega Kristoffer Klaesson, som var tilbake etter å ha sonet karantene, gjorde gode redninger på streken.

Sondre Sørli var nære da han satte ballen over tverrliggeren like før pause, mens Herolind Shala og Matthias Vilhjalmsson hadde en stor dobbeltmulighet på et hjørnespark etter pause.

Innbytter Amin Askar fikk en astronomisk mulighet til å avgjøre kampen ti minutter før slutt, men sleivet ballen mot stjernene.

– Godt å se at vi står løpet ut og at vi er det beste laget til slutt, forteller KBK-trener Christian Michelsen til Eurosport etter kampen.

Publisert: 19.07.20 kl. 19:54 Oppdatert: 19.07.20 kl. 20:09

