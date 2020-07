Michelsen om det høye tenningsnivået: – Ikke tilfeldig at det er Vålerenga

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund - Vålerenga 0–0) Det endte målløst i en tett og jevn kamp Kristiansund, til tross for at Matthias Vilhjalmsson satte ballen i nettet for gjestene. Temperatur ble det også både under, og etter kampen.

I den første omgangen skrudde Herolind Shala inn en corner fra høyre. KBK-keeper Serigne Mor Mbaye ble fanget i en liten skvis, og ballen havnet på tverrliggeren.

På bakre stolpe vant Matthias Vilhjalmsson en duell med Aliou Coly og satte ballen i mål, men dommer hadde allerede blåst.

– Det er ikke frispark, mente Ulrik Saltnes i Eurosport-sendingen «Fotball Direkte».

Fagermo forteller til VG at han ikke forsto hvorfor det ble blåst, og litt etter at Vålerenga-treneren hadde vært hos VG gikk han i retning dommerne.

– Det er håpløst det der. Det er jo mål, sier Fagermo på vei inn i dommergarderoben etter å ha sett situasjonen.

Dommer Mohammad Usman Aslam løp mot situasjonen hvor Sam Adekugbe var i duell med Mbaye, og det virket dermed som han signaliserte at han blåste for dette.

– Vi vurderer at det er en forseelse. Dønnum bruker armen og kroppen ulovlig, og hindrer KBK-spilleren i duellen. Vi vurderer det til frispark utover. Så bruker vi noen sekunder ekstra på kommunikasjon for å verifiserer at vi ser det vi ser, så jeg føler meg trygg på det, forteller Usman Aslam til VG etter kampen.

Kristiansunds nummer 11, Flamur Kastrati er ikke helt enig i konklusjonen til Saltnes, Fagermo eller dommer Usman Aslam.

– Det er helt på sin plass at det blir tatt. Vi blir sperra flere ganger, og mens vi fokuserer på ball så fokuserer de på mann, sier han til VG.

Gjennom kampen var det høy temperatur, og det fortsatte også etter kampen med litt munnhuggeri mellom leirene.

– Det er slik det er. Det er ikke tilfeldig at det er mot Vålerenga. Det forteller litt om lederstilen til Fagermo, men jeg digger det selv. Det er gøy med engasjement, sier Michelsen til VG.

Kastrati var en av de som var involvert i munnhuggeriet som pågikk under og etter oppgjøret.

– Det ble kastet meldinger frem og tilbake, men det er fotball. Slik er det, sier KBK-spissen til VG.

TEMPERATUR: Dommer Mohammad Usman Aslam fikk mye å gjøre i kampen mellom Kristiansund og Vålerenga. Foto: Ned Alley

Begge lagene hadde sine muligheter til å avgjøre kampen, men både nevnte Mbaye og keeperkollega Kristoffer Klaesson, som var tilbake etter å ha sonet karantene, gjorde gode redninger på streken.

Sondre Sørli var nære da han satte ballen over tverrliggeren like før pause, mens Herolind Shala og Matthias Vilhjalmsson hadde en stor dobbeltmulighet på et hjørnespark etter pause.

Innbytter Amin Askar fikk en astronomisk mulighet til å avgjøre kampen ti minutter før slutt, men sleivet ballen mot stjernene.

