Anker Thorsnes-utestengelse – Avaldsnes ut mot NFF

Avaldsnes reagerer sterkt på at NFF har idømt Elise Thorsnes tre kampers karantene etter en situasjon mellom henne og Kolbotns Noor Eckhoff. Klubben mener spillerne nærmest står uten rettssikkerhet og anker avgjørelsen.

– Poenget vårt er ikke at Thorsnes eller andre spillere unngår sin rette straff, men det må straffes på rett og rettferdig grunnlag, og det er vi langt unna her, sier sportslig leder i Avaldsnes, Ove Arnesen. Klubben er oppgitt og har valgt å anke saken.

Thorsnes traff Noor i ansiktet med albuen. Situasjonen kan ses i videobildet øverst i saken, og det er på bakgrunn av disse bildene at NFF tok avgjørelsen om utestengelse.

– Vi reagerer ikke mest på at hun får tre kampers utestengelse, mer på bevisførselen. Det eneste beviset hun blir dømt på er videobildene. Det er langt unna, og begge spillerne er med ryggen til, sier Arnesen.

NFFs påtalenemd har i sin konklusjon skrevet at de ikke mener Thorsnes’ handling var naturlig, og anser derfor albuen som en «bevisst handling».

– Det er veldig vanskelig å klare å se at den er bevisst på de bildene. Det synes vi er veldig rart, sier Arnesen.

UTESTENGT: Landslagsspiller Elise Thorsnes er dømt til tre kampers utestengelse. Her foran VM i Frankrike i fjor sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Slapp unna kort

Thorsnes har selv forklart sin side av situasjonen til NFF. Hun mener Eckhoff dro og holdt henne i armen, og at hun derfor forsøkte å rive seg løs. Samtidig slapp Noor taket i armen, og derfor traff hun henne i ansiktet med albuen. Thorsnes omtaler albuen som «utilsiktet» i sin forklaring.

«Blir revet i trøya og holdt gjennom hele kampen, så skulle jeg egentlig bare riste meg løs siden hun tar tak i armen min, så treffer jeg henne i ansiktet med albuen. Var aldri meningen å slå henne. Har snakket med henne på melding i dag og er glad for at alt går bra med henne», skrev hun i en SMS til VG i forrige uke.

Thorsnes sendte også en unnskyldning til Kolbotn-spilleren etter kampen. Noor mente derimot at det skulle vært rødt kort.

– Jeg syntes det var et klart rødt kort og syntes det var stygt spill, sa hun til VG etter hendelsen.

Avaldsnes stiller seg bak forklaringen til Thorsnes, men NFF har ikke tatt hennes forklaring til følge, mener klubben.

– Vi mener det begynner å nærme seg at spillerne mister alt som finnes av rettssikkerhet. I dette tilfelle tar de ikke hennes forklaring til følge i det hele tatt, sier Ove Arnesen.

BEVISST? Er disse bildene gode nok til å se om albuen til Elise Thorsnes er tilsiktet? Det mener NFF. Foto: Fotball Media

– Bildene er gode nok

NFF forklarer sin avgjørelse slik:

– Vi vurderer at bildene er gode nok til å bevise at hun begår den handlingen med armen med vilje. Det er en handling hun gjør med vilje, sier leder for disiplinærutvalget, Eirik Lindstrøm.

– Hva ser dere i disse bildene som gjør at dere vurderer det til at det er en bevisst albue?

– Det handler jo om hvordan man oppfatter bildene, men vi vurderer det sånn. På bildene kan man se at hun blir holdt, og forsøker å komme seg fri, og at hun da slår bakover med vilje kan man si, og treffer henne.

I NFFs eget reglement for disiplinærsaker står det følgende:

«Avgjørelsesmyndigheten bestemmer hvilken vekt de bevis som legges frem skal ha. For TV/video-opptak vil det være avgjørende hvor god billedkvaliteten er og hvor klart den aktuelle hendelsen vises.»

– Oppfatter dere at bildene oppfyller disse kriteriene?

– Bildene kunne selvfølgelig vært bedre. Men hadde vi ikke ment at de var gode nok til å bli vurdert, så hadde vi ikke vurdert dem, sier Lindstrøm.

– Urettferdig

I NFFs dom sammenlignes saken med Bamba-saken og Akintola-saken, begge situasjoner fra fjorårets sesong i Eliteserien. Avaldsnes mener det blir helt feil.

– Vi mener det ikke er sammenlignbart i det hele tatt. I Eliteserien er så mange kameraer at de får detaljer fra alle vinkler. Det finnes ikke her, sier Arnesen, og påpeker at de ikke er imot bruk av video, men at det er nødt til å være dekkende bilder.

Han mener det også blir helt tilfeldig hvilke saker som plukkes opp, da det er forskjellige produksjon på forskjellige stadioner.

– Vi tror det kommer til å bli urettferdig over en sesong. På noen stadion er det gode bilder, med TV-produksjon og flere kamera. På andre kamper kan det være kun ett kamera. Det er tilfeldig hvilke saker de plukker opp, slår han fast.

