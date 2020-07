RENNER INN BAK: Hele 32 mål har Aalesund sluppet inn på de ti første kampene. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Aalesunds marerittstart: – Det er skrekkelig

ÅLESUND (VG) Etter ti kamper står Aalesund uten seier i Eliteserien. Kun to av 17 lag som har vært i samme situasjon siden 1961 har klart å berge plassen, og i kveld møter tangotrøyene bunnkollega Start til en potensiell skjebnekamp.



– Det er så klart tungt. Du hadde håpet at man ikke skulle hatt en så tøff start som man har hatt, men realiteten er at man er der man er. En hadde jo ønsket at man hadde gjort det som Bodø/Glimt, sier Tor Hogne Aarøy og koster på seg et lite smil.

Sammen med Amund Skiri har han nettopp gjennomført en trening med Aalesunds andrelag, noen timer før Aalesund får besøk av Start på Color Line Stadion.

I fjor lekte Aalesund seg gjennom OBOS-ligaen og satt poengrekord, men det har altså kun blitt tre poeng på de ti første kampene i Eliteserien i år.

– I fjor var man overlegen alle spillemessig, man ble i hvert fall det. Mye av det var jo selvtillitsbasert og så var laget i flyten. I år har du fått den motsatte effekten. Du starter negativt og så forsterker det seg, sier Skiri.

– Hvis vi bryter det litt ned er det marginer som har brutt ned troen og selvtilliten.

HAR FREMDELES TROEN: Tor Hogne Aarøy og Amund Skiri har fremdeles troen på at det kan snu for Aalesund denne sesongen. For ordens skyld: Ja, Aarøy står én rad nedenfor Skiri. Foto: Simon Zetlitz Nessler

At et lag starter sesongen med ti kamper uten seier er ikke så uvanlig som man kanskje skulle tro. Siden 1961 har det skjedd 17 ganger og det inntraff ytterligere fem ganger i årene fra 1948 til 1961 da det øverste nivået var splittet i to grupper. Felles for dem er naturligvis at de på det tidspunktet var godt nede i bunnstriden.

Kun to lag har klart å snu det: Brann i 1998 og Bodø/Glimt i 1978.

For som regel ender det med nedrykk. I nyere tid var Start det siste laget som gikk gjennom de ti første kampene uten seier før årets sesong tilbake i 2016. Da kom sørlendingens første seier faktisk så sent som i den 25. serierunden, og i likhet med Aalesund har heller ikke Start vunnet i Eliteserien i år.

Aller verst før onsdagens kamp er utvilsomt situasjonen til Aalesund, og det er spesielt bakover Lars Bohinens mannskap har hatt store problemer.

Hele 32 baklengsmål har det blitt på de 10 første kampene, et snitt på 3,2 baklengsmål per kamp. Man må helt tilbake til 1961/1962-sesongen for å finne lignende tall. Da slapp Odd inn 33 mål på de første ti kampene, mens Ørn Horten slapp inn hele 37 mål. Ørn Horten endte sesongen (30 kamper) med 91 baklengsmål, noe som foreløpig er rekorden for antall baklengsmål i løpet av en sesong på øverste nivå i norsk herrefotball. Skulle Aalesund opprettholde snittet på 3,2 baklengsmål per kamp vil de faktisk «overta» rekorden med 96 innslupne mål i løpet av sesong.

Som en erfaren midtstopper er Skiri helt klar på at er noe som må ordnes opp i. Det er også hans tidligere lagkamerat Frode Fagermo.

– Det er skrekkelig. For å være helt ærlig skal det ikke gå an. Å slippe inn over tre mål i snitt per kamp skal nesten ikke være mulig. Da snakker vi om et slaktoffer i alle sammenhenger. Enda sitter jeg her og sier at jeg ikke anser AaFK som et slaktoffer, men de har vært det så langt, sier Fagermo til VG.

GAMLE HELTER: Tor Hogne Aarøy jubler for et mål hjemme mot Sogndal i cupen i 2002. Frode Fagermo lengst til venstre. Foto: Rolf Jarle Ødegaard

Noen husker kanskje Fagermo best som deltaker i «Farmen» i 2013, men han var også en sentral brikke på midtbanen til Aalesund da de kom opp på toppnivå for første gang i 2003, og er også jevnlig brukt som fotballekspert i lokalavisen Sunnmørsposten.

– Hvordan kan Aalesund snu dette?

– Jeg tror poenget å stå knallfast i de prinsippene som er lagt for laget og organisasjonen. Ikke gå vekk fra prinsippet hvis spillergruppa står bak trenerteamet. Det er den eneste måten å snu det på. Jeg har ingen tro på en "quick fix" som skal komme inn og si at 4-4-2 blir perfekt og at det blir en trylleformel. Man må stå i situasjonen, stå knallhardt på prinsippene og jobbe ut fra dem. Det tror jeg er den eneste medisinen som gjelder, sier Fagermo.

Det stiller også Skiri seg bak.

– Medisinen er bare det å være tøff. Akseptere at det er tøft og jobbe seg gjennom det. Prøve å forberede de tingene som er så tydelige for alle, sier han.

MÅ STÅ I SITUASJONEN: Fagermo peker på at det er viktig nå for Aalesund å stå på prinsippene sine. Foto: Simon Zetlitz Nessler

Situasjonen er ikke ulik den i 2003 for Aalesund. I 2002 rykket de opp til øverste nivå for første gang i klubbens historie. 2003-sesongen startet med at de gikk de første ti kampene uten seier og var nede på 13. plass (av 14) med fem poeng. Den første seieren kom i runde elleve borte mot Molde og utover høsten ble en dramatisk kamp i bunn. Det hele endte med at Aalesund rykket ned etter at Tromsøs Arne Vidar Moen senket serievinner Rosenborg på Lerkendal på overtid i siste serierunde.

– Først og fremst er situasjonen lik resultatmessig, men ikke mentalt. På det tidspunktet hadde man aldri vært oppe i Eliteserien og forventningene var ikke så store. Frykten for et nedrykk var ikke så stor. Det gir en annen mental innstilling nå enn til en klubb som hadde ti strake år i Eliteserien (2007–2017), sier Fagermo.

Fagermo, Skiri og Aarøy var alle med på Aalesund-laget i 2003 som nesten fikk snudd det, og Aarøy mener man nå må snu det kamp for kamp.

– Jeg tror ikke det er gunstig å tenke så langt frem og begynne å telle ned hvor mange kamper det er og hvor mange poeng man kan ta. Man må bare ta én kamp av gangen og forhåpentligvis få gode opplevelser man kan bygge videre på. Du må luke bort en del feil, men det er også viktig at Aafk tar med seg det de var gode på i fjor og ønsker å forsterke det i perioder hvor man sliter, sier Aarøy.

– Er kampen i dag mot Start en kamp man må vinne?

– Ja. Jeg har sagt det tidligere og jeg gjentar det, jeg tror dette er en kamp Aafk må vinne. For alle inne på Color Line her så vil ett poeng være et katastrofalt dårlig resultat. De må vinne denne kampen. Ikke fordi trenerteamet får sparken, men med tanke på troen på at dette skal snus. På Color Line, uten seier så langt i år, må man vinne, sier Fagermo.

– Tror du det er en byrde som ligger på spillerne og trenerteamet at man ikke har vunnet enda, Aarøy?

– Det kan det fort være. Jeg tror det kan være forløsende å få de første tre poengene.

– Selv om du taper kampen i dag er det ikke sluttkjørt av den grunn. Da er det å ta neste kamp igjen og ta tre poeng der, men det hadde vært veldig godt med en trepoenger i dag, sier Aarøy.

Og enn så lenge er også troen der blant de tidligere AaFK-spillerne på at tangotrøyene på at det blir Eliteserie-spill i 2021 også.

