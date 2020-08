ØL OG MAT: Spillerne fikk øl og pizza på spillermøtet. Foto: Twitter/Vegard Hansen

Mjøndalen-trenerens uvanlige motgangsgrep - serverte øl og pizza på spillermøte

Mjøndalen er inne i en forferdelig periode med syv tap på rad. Derfor tok trener Vegard Hansen et uvanlig grep på spillermøtet etter tapet mot Start.

Nå nettopp

– Vi tok et litt annerledes spillermøte med god mat og kald øl. Gutta trenger å koble av, det har vært en tung periode. Det å ha det litt hyggelig sammen skader ikke, forteller Vegard Hansen.

Dagens spillermøte ble av den uvanlige sorten. Etter søndagens tap mot Start, fikk spillerne seg en overraskelse på det faste spillermøtet dagen derpå.

Laget så naturligvis på klipp fra tidligere kamper, og tittet på hva de kan endre i tiden fremover. Men samtidig fikk de servert mat og øl.

– Det er et kort vi har brukt tidligere ved ekstreme tilfeller. Når vi har hatt tunge perioder før, så har vi gjerne trent mer, hatt lengre møter, og strammet til skruen. Det synes jeg vi sjeldent lykkes godt med. I en stund nå har jeg erfart at det å koble av litt, kose seg, og få noe annet å tenke kan være godt, forklarer Hansen om det uvanlige møtet.

Se høydepunktene fra tapet mot Start.

Kanskje kan hyggen snu stemningen i Mjøndalen-leiren. Molde, Vålerenga, Strømsgodset, Bodø/Glimt, Sandefjord, Odd og Start har alle slått Mjøndalen over de siste ukene, uten av Vegard Hansens mannskap har klart å vinne en eneste kamp. Det tærer på hele laget.

– Det er noe vi merker alle mann. Det er vondt for oss dette her. Det går litt på æren løs. Går lit tpå stoltheten. Flaut. Prøve å ikke bli preget av frykt, heller få frem det beste. Ikke lett blir hele tiden minnet på den vonde rekka. Klart det blir fokus. Det vil ikke gi seg før vi vinner. Å tenke for mye på det.

Etter tapet mot Start ramlet laget ned på nedrykksplass. Neste helg venter Haugesund, og Hansen håper møtet skal bære frukter.

– Jeg synes vi hadde et fint møte i dag. God øl, i stedet for en skjennepreken, det tror jeg de har godt av akkurat nå. Det kan ikke bli verre enn det allerede er, slår han fast.

Publisert: 03.08.20 kl. 18:37

