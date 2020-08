Spillerne som kan forsterke Liverpool

Etter et suverent seriegull og hele syv spillere nominerte til Balon d’Or, fremstår Liverpool som et tilnærmet komplett lag. Men også de beste lagene må utvikle seg, skriver VGs fotballekspert Haakon Lunov, og trekker frem spillere han mener kan gjøre Liverpool enda bedre.

Haakon Lunov

Nå nettopp

Da Liverpool løftet Premier League trofeet for første gang på 29, år var det foran et tomt Anfield. Selv om ingen vil innrømme det, må dette ha skjedd med en grad av skuffelse over at det ble slik.

