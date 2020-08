LAGKAMERATER: Martin Ødegaard spilte mot Real Madrid flere ganger denne sesongen. Her håndhilser han på sin nå nye lagkamerat, Isco. Foto: Heiko Junge

Real Sociedad bekrefter: Martin Ødegaard returnerer til Real Madrid

Martin Ødegaard skal spille for Real Madrid kommende sesong. Det bekreftes av Real Sociedad.

Oppdatert nå nettopp

Martin Ødegaard har imponert stort for Real Sociedad denne sesongen. I utgangspunktet var planen at nordmannen skulle forbli i klubben én sesong til, men det er Real Madrid som har det siste ordet og nå er det avgjort at 21-åringen vender tilbake til klubben som eier ham.

Det bekrefter «La Real» i en pressemelding. Klubben skal ha hatt et tydelig ønske om å beholde spilleren, men i pressemeldingen hyller de måten Ødegaard har opptrådt under hans tid i klubben.

– Ødegaard forlater oss for å dra tilbake til Real Madrid, men vi vil aldri glemme alt han har gjort for oss gjennom denne uforglemmelige sesongen. Hans mål, fotballen han spilte, karakteren hans, innsatsen og ydmykheten hans gjør at Martin vil bli husket med enorm kjærlighet blant alle i klubben.

I en video lagt ut på Real Sociedads YouTube-kanal takker Ødegaard for seg.

– Jeg ønsker å sende dere denne avskjedsmeldingen: Jeg er takknemlig for et år som er uforglemmelig for meg. Jeg har fått oppleve store øyeblikk i denne drakten: presentasjonen, mitt første mål, da vi tok oss til tok cupfinalen og sikret en plass i Europa League og mye mer. Dere har fått meg til å føle meg som en av deres egne. All kjærligheten dere har vist meg på banen og hver eneste dag, kommer jeg aldri til å glemme. Jeg vil takke klubben for tilliten de har vist meg og jeg vil takke alle mine lagkamerater og støtteapparatet som har hjulpet meg å bli bedre hver eneste dag. Øyeblikket for å ta farvel har kommet, men her har dere en txuri-urdin (Real Sociedad-supporter) for alltid. Aupa erreala! (Heia Real Sociedad), sier Ødegaard.

De siste dagene har omtrent samtlige spanske medier at Zinedine Zidane ønsket drammensgutten tilbake til hovedstaden.

Ødegaard kommer til et lag med tøff konkurranse på midtbanen, men Real Madrid ser på den norske landslagsspilleren som en mann for fremtiden. Ifølge hovedstadsavisen Marca er tanken av Ødegaard skal erstatte Luka Modric (34) på sikt.

Samme avis hadde også nordmannen på «Årets lag» i La Liga. Ødegaard storspilte i starten av sesongen, før formen dabbet litt av etter coronapausen. Det skyldes blant annet en kneskade som spilleren har slitt med i lengre tid.

Saken oppdateres.

Publisert: 12.08.20 kl. 18:21 Oppdatert: 12.08.20 kl. 18:34

