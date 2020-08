VENDER TILBAKE: Sergio Ramos og Martin Ødegaard blir lagkamerater igjen. Foto: Heiko Junge

Hentet for å utfordre Modric: – Fallhøyden er stor

Petter Veland mener timingen for Martin Ødegaards (21) retur er perfekt og en sjanse spilleren måtte ta. Overgangen kommer imidlertid med en risiko.

Over fem år etter han ankom Real Madrid for første gang, er ringen sluttet for Martin Ødegaard. Den spinkle 15-åringen som ankom treningsanlegget Valdebebas i 2015 har rukket å bli mann, og denne gangen er utgangspunktet et helt annet.

Carlo Ancelotti kalte signeringen av tenåringen Ødegaard et «PR-stunt». I sommer var det Zinédine Zidane selv som plukket opp telefonen for å overtale nordmannen til en retur til hovedstaden.

– Jeg husker tilbake til januar 2015 da han ble presentert, og det var mye diskusjon om det var James (Rodriguez) eller Isco som måtte vike. Her kom Martin (15), og sånne tilstander kommer vi ikke tilbake til. Men nå er han større både fysisk og mentalt, og man kan glede seg til å få se en norsk 21-åring, formodentlig, få mye spilletid for den spanske ligamesteren, sier Viasat-ekspert Petter Veland.

Det samme tror landslagssjef, Lars Lagerbäck, som sier han har vært i kontakt med Ødegaard via SMS etter overgangen:

– Jeg tror nok det føles bra for hans egen del, selv om han hadde tenkt å bli ett år til i Real Sociedad. For landslaget er jo dette bare positivt. Han kommer til et bedre miljø med mer kvalitet på treningen, forteller svensken under et pressetreff i regi av Norges Fotballforbund torsdag.

Etter overgangen i 2015 spilte Ødegaard hovedsakelig for andrelaget, Castilla. I kontrakten hadde han imidlertid lovnader om å få trene med A-laget, og nordmannen er et kjent ansikt for flere av spillerne som var med den gangen. Han har også rukket å sette seg i respekt denne sesongen, og vil få en helt annen status i garderoben nå.

– Definitivt. Han var med å slå de ut av kvartfinalen i cupen med både mål og målgivende, og kvestet Sergio Ramos i samme kamp. Han kom som en blyg og sjenert 15-åring, men de har fått med seg måten han har vokst på. Det er mange i Madrid som har tiltro til valgene Zidane tar, og det er han som har bedt om å hente Ødegaard tilbake. Det forteller prestasjonsgruppen at dette ikke er en gratispassasjer som har vunnet en talentkonkurranse, mener Veland.

– Tenker og spiller likt

For Real Sociedad noterte Ødegaard seg for fire mål og seks assist i La Liga. Hovedstadsavisen Marca hadde midtbanespilleren på sitt «Årets lag».

Drammensgutten kommer imidlertid ikke til å kunne spasere inn på laget til seriemesteren. Real Madrids midtbane er spekket med stjernespillere som Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Isco og Federico Valverde.

– Midt i euforien og villfarelsen, er det viktig å presisere at han kommer inn som utfordrer. Dette er en overgang som skal komplementere det de allerede har, forteller Viasat-eksperten.

Flere medier har utpekt Ødegaard som en etterfølger til Modric (34) til høyre på midtbanen. Det er en tankerekke Veland følger.

– Den spilleren Ødegaard er mest lik på alle statistiske parametre, er Modric. De tenker likt, spiller likt og har samme utgangsposisjon, sier Veland, som tror Ødegaard kan få sjansen når kroaten trenger hvile. Eksperten trekker også frem 21-åringens anvendelighet, som åpner opp for at han kan bekle flere roller på banen.

– Med et så intensivt matchprogram så er jeg ikke urolig for at han ikke skal få spilletid, sier Lagerbäck.

– Kan vise seg som et dårlig valg

Veland mener dette er et perfekt tidspunkt å vende tilbake på. Real Madrid skal spille opp mot 60 kamper denne sesongen, og det over én måned mindre enn vanlig på grunn av pandemien. Det øker behovet for en bred spillerstall.

Pandemien har også rammet klubbens økonomi hardt. Spillerne har måttet ta et lønnskutt, og døren for gigantsigneringer i kjent Real Madrid-stil har blitt lukket. I stedet har de valgt mer fornuftige løsninger - som å hente en av sine egne leiesoldater hjem igjen.

Når viruset roer seg ned og økonomien stabiliserer seg, finnes det samtidig en fare for at hovedstadsklubben vil slå på stortrommen ved første anledning. Veland mener det er en kalkulert risiko som Team Ødegaard har tatt hensyn til.

– Fallhøyden er stor. Det kan være at man tenker på det som et dårlig valg om et par år. Samtidig viser dette hvilken selvtillit Ødegaard har. Ingen nordmann før ham har fått denne sjansen, og det er en mulighet han må gripe med begge hender. Ødegaard har vært gjennom mange overganger allerede, men hver gang har han vært tydelig og vært med på å bestemme, sier Veland.

