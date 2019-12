Mourinho med syrlig melding etter Chelsea-tap: – Håper han blir fort frisk

(Tottenham - Chelsea 0–2) Heung-min Son (27) fikk et omdiskutert rødt kort, etter kampen kom Tottenham-sjef José Mourinho (56) med en syrlig melding i retning Chelseas Antonio Rüdiger (26).

Oppdatert nå nettopp

Etter en duell sparket Son til Rüdiger i magen, men ikke med noen voldsom kraft, likevel fikk Spurs-spilleren rødt kort etter at VAR hadde tittet på det. Rüdiger gikk i bakken, og prøvde å gjøre mye ut av situasjonen, noe Mourinho har bemerket seg.

– Jeg håper Rüdiger blir fort frisk, han må ha brukket noen ribbein, sa en ironisk Mourinho i et intervju på TV 2.

– Jeg synes det var et merkelig rødt kort, fulgte portugiseren opp, som også passet på å gratulere Chelsea og roste gamleklubben for en god kamp.

Lampard vant den taktiske kampen

På sidelinjen fikk han et gjensyn med sin gamle spiller Frank Lampard

De to kjenner hverandre godt. Lampard var den offensive hjernen i Mourinho sitt Chelsea som vant ligaen i 2005 og 2006.

Søndag lurte han sin gamle sjef i kampen hvor Tottenham kunne passere Chelsea på tabellen. Lampard byttet formasjon og gikk for en trebackslinje. Det fungerte godt, og for første gang kunne Chelsea-sjefen smile for at de slår et av de andre topplagene. En ekstatisk Lampard feiret sammen med spillerne foran bortesupporterne etter kampen.

– Det er nesten som å se en ung Mourinho, slår seg på brystet og fyrer opp publikum, kommenterte TV 2s Jan-Henrik Børslid.

Fra tribunen fikk Mourinho høre at han ikke er spesiell lenger fra bortesupporterne, med en tydelig henvisning til at han døpte seg selv til «The Special One» som Chelsea-manager.

Willian-dobbel

Typisk nok var det også Willian, spilleren som var på vei til Tottenham i 2013, men gjorde helomvending og dro til Chelsea og Mourinho i tolvte time, som ble avgjørende.

Brasilianeren sendte Chelsea i ledelsen med et velplassert skudd etter å ha driblet seg inn i banen etter en kort corner tidlig i 1. omgang.

Et aggressivt Chelsea-lag var det beste på Tottenham Hotspur Stadium, og da Spurs kom seg til sjanser, så misset Harry Kane og Heung-min Son.

Istedenfor doblet Willian ledelsen på straffe.

Den kom etter en forferdelig feil av Spurs-keeper Paulo Gazzaniga. Han rykket ut fra streken for å ta hånd om et gjennomspill, men glemte et sekund at han var keeper. Istedenfor å fange ballen med hendene prøvde han å klarere med en volley, argentineren bommet på ballen og deiset inn i Marcos Alonso. Først ga dommer frispark til Tottenham, men da tok VAR en titt på situasjonen og konkluderte med straffe.

DOBBEL: Cesar Azpilicueta og Willian etter brassens andre mål. Mason Mount smiler i bakgrunnen. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

Mourinho kontret i pausen med å bytte formasjon og sette inn Christian Eriksen, men det hjalp lite.

Isteden gjorde Son vondt til verre med å bli utvist.

– Det synes jeg er strengt dømt, men dommerne har regelverket på sin side i den situasjonen, så er det alltid en vurderingssak med kraften og hvor det skjer, oppsummerte TV 2-ekspert Petter Myhre.

Med ti mann hadde ikke Tottenham noen sluttspurt i seg. Dermed vant Chelsea kampen, og tar grep om 4. plassen som gir Champions League-plass. Ned til Sheffield United er det fire poeng, mens det er henholdsvis seks og syv poeng ned til Tottenham og Manchester United.

Rasisme fra tribunen

Etter en drøy times spill ble det et avbrudd i kampen, etter at Antonio Rüdiger varslet om rasisme fra tilskuere på tribunen.

Dommer snakket både med Chelsea-spillerne og var ute hos managerne før kampen fortsatte. Det ble også informert om over speakeranlegget.

– Vi har fått beskjed om å informere dommer med en gang om vi opplever rasisme. Antonio fortalte meg at han hadde fått høre rasistiske sanger fra tribunen, jeg informerte dommer om det, derfra er det han som bestemmer, forklarer Chelsea-kaptein Cesar Azpilicueta i et intervju vist på TV 2.

Publisert: 22.12.19 kl. 19:28 Oppdatert: 22.12.19 kl. 20:04

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 17 16 1 0 42 – 14 28 49 2 Leicester City 18 12 3 3 41 – 14 27 39 3 Manchester City 18 12 2 4 50 – 20 30 38 4 Chelsea 18 10 2 6 33 – 25 8 32 5 Sheffield United 18 7 7 4 22 – 16 6 28 VIS MER Champions League

