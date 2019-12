ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland vil snart ta et valg. Foto: AFP

Tysk storklubb bekrefter Haaland-tilbud

RB Leipzig-direktør Markus Krösche (39) forteller at tyskerne har forespeilet Erling Braut Haaland (19) hva de kan tilby ham for å komme til klubben. Ifølge VGs opplysninger er det ventet at jærbuen vil bestemme seg innen kort tid.

– Vi har vist hva vi kan tilby ham og hvilken rolle han vil spille i laget vårt. Nå er det opp til ham, sier Krösche til tyske Kicker.

Samtidig opplyser kilder til VG at en avgjørelse om hvor Haaland vil spille fremover kan komme når som helst.

Red Bull Salzburg skal ikke ha gitt opp håpet om å beholde nordmannen ut sesongen – men østerrikerne har gitt Braut Haaland tillatelse til å prate med andre klubber.

Solskjær-møte

VG avslørte nylig at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær møtte Haaland-leiren i Salzburg sist fredag.

– Han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre, så jeg trenger ikke å komme med noen råd til noen spillere på andre lag, sa Solskjær til VG to døgn senere.

Braut Haaland har også besøkt tyske Borussia Dortmund.

Solskjær uttalte seg om Haaland etter matchen mot Everton:

Ettertraktet

Ni scoringer i en og samme kamp mot Honduras under U20-VM vekket oppsikt sist sommer. I høst har det 19 år gamle spissfenomenet fra Jæren fortsatt å herje – med 28 mål på 22 matcher i Salzburg-trøyen.

Åtte nettkjenninger i Champions League, inkludert et hat trick i debuten mot Sander Berges Genk, har bidratt til interesse fra en rekke storklubber.

Ifølge VGs opplysninger er Barcelona, Real Madrid, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Valencia og Sevilla blant lagene som har sett ham i aksjon.

Nå skal det være opp til Braut Haaland å velge hvor han vil fortsette karrieren.

Publisert: 17.12.19 kl. 13:14 Oppdatert: 17.12.19 kl. 13:31

