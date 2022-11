FIKK STJERNETREFF: Bruno Leite (midten) blir gratulert av Sebastian Tounekti (t.v.) og Christos Zafeiris etter sitt supermål.

Superinnbytter reddet Haugesund - Odd med storseier

(Haugesund-Vålerenga 1–1/Odd-Strømsgodset 5–1/HamKam-Tromsø 1–2) Torgeir Børven så lenge ut til å ha fått Vålerenga tilbake på vinnersporet. Så dukket innbytter Bruno Leite opp.

Timen var spilt da innbytter Odin Thiago Holm startet en Vålerenga-kontring og sendte Amo Layouni på løp. Innlegget fra Layouni var perfekt til Torgeir Børven som satte ballen forbi keeper Egil Selvik.

Det var Vålerengas første sjanse og selvfølgelig var det Børven som sendte Vålerenga i føringen. Han har scoret mot Haugesund både som Odd- og Brann-spiss.

Børven fikk én sjanse til i 77. minutt. Avslutningen gikk like utenfor.

To minutter før slutt utlignet Bruno Leite med en suser med høyrefoten. Det knallharde skuddet gikk via tverrligger og i mål. Da hadde Leite vært snaut 10 minutter på banen.

– Det skuddet er jo fantastisk, det må vi innse. Det går inn i Premier League. Vi henter i hvert fall poeng, og det er utvikling, sier VIF-trener Dag-Eilev Fagermo til Discovery+.

Vålerenga, som hadde Stefan Strandberg tilbake i startoppstillingen, kom til Haugesund med tre tap og en uavgjort.

I Skien ble det spilt for heder og ære – og det var Odd som hadde mest å spille for med tanke på at de lukter femteplassen. Slik virket det hvert fall i banespillet søndag. Vebjørn Hoff bredsidet inn 1-0 før minuttet var spilt. Ikke lenge etter fyrte Odds Espen Ruud av et straffespark i stolpen, men ble reddet noen minutter senere av Filip Jørgensen som headet inn 2-0.

Halvveis ut i omgangen reduserte Jonatan Braut-Brunes på flott vis, men da det virket som Godset endelig var påskrudd, viste de frem forferdelig markeringsspill i annenomgang. Både tomålsscorer Hoff og Wallem stanget inn hvert sitt mål helt umarkert. Innbytter Abel Stensrud sørget for 5-1 og ydmykelse.

På Briskeby var det Tromsø som reiste hjem med alle poengene, men det var hjemmelaget HamKam som tok ledelsen ved Amin Nouri. 32-åringen scoret sitt første mål på drøye to år. Regissert av Eric Kitolano snudde Tromsø kampen de siste 20 minuttene. Først headet han inn 1–1, før han la opp til Lasse Nordås. På nydelig vis banket innbytteren inn vinnermålet på halv volley, og sikret Tromsøs andre borteseier for sesongen.