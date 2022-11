Sandefjord sikret eliteserieplassen

(Kongsvinger-Sandefjord 2–1, 2–5 sammenlagt) Med fire måls ledelse fra første kamp på hjemmebane, hadde Sandefjord ingen store problemer med å berge eliteserieplassen kamp to på bortebane.

– Det er først og fremst deilig, men utrolig kaldt, sier en overstrømmende glad Mohamed Ofkir rett etter kampslutt på Gjemselund stadion.

– Vi gjorde det litt spennende mot slutten. Dette er en lagseier, dette hafr vi klart å stå gjennom sammen. Dere kommer til å se mye bra om oss neste år. Nå skal vi kose oss med litt fest, tilføyer Sandefjords og den avgjørende play off-kampens beste spiller.

Kampene om en plass i neste års eliteserie var for alle praktiske formål over før den andre, ettersom den første endte med 4–0-seier til inneværende års eliteserielag Sandefjord.

Spørsmålet om Kongsvinger kanskje kunne sørge for å skaffe seg et lite håp om å gjøre den påstanden til skamme, ble så å si avfeid da Sandefjord gjorde play off-kampens første mål etter drøyt 30 minutter. Mohamed Ofkir tok eierskap til ballen nede ved 16-meterkrysset mot forlengelsen av Kongsvingers mållinje, vendte opp med den og fikk - med god presisjon - lagt den inn mot kollega Franklin Nyenetue.

ET STEG FORAN: Sandefjords Mohamed Ofkir og Kongsvingers Martin Andre Sjølstad.

Kongsvinger-forsvaret lot ham få all verdens tid, slik at han med venstre for kunne «skyve» ballen forbi og inn bak Kongsvinger-keeper Samuel August Strömberg.

– Det var utrolig deilig å ta ledelsen og få kontroll på kampen, uttalte Nyenetue i et pauseintervju vist av rettighetshaver Discovery.

Kongsvinger syntes selvsagt på sin side at det var «surt», spesielt på bakgrunn av at det var Sandefjord første skikkelige målmulighet - mens Kongsvinger i alle fall hadde skapt en liten håndfull halvsjanser.

I alle fall sett med Kongsvinger-øyne.

Var det noe som virket sårt savnet hos hjemmelaget, var det evnen til å fremskaffe gode målsjanser. Slike som virkelig kunne virke truende på Sandefjords keeper Jacob Storevik.

Med 45 gjenstående minutter av 2022-sesongen var det om å gjøre for Storevik & co å få tiden til å gå uten alt for store anstrengelser. Eller med hjelpetrener Andreas Tegströms ord:

– Vi tenker bare 45 minutter. Det skal vi jobbe stenhårdt for, sa han i det 2. omgang satte i gang.

Eirik Mæland - i sin siste kamp som trener for KIL - mente i samme stund at «håpet lever ennå», og at de fortsatt måtte prøve.

– Jeg synes det er mye nesten. Vi må få mer trafikk i boksen, sa han.

Hans egen Ludvig Langrekken ga ham straks svar på tiltale, vel å merke med god hjelp av Sandefjords Jesper Taaje. Sist nevnte rotet det til for seg i første omgangs siste sekunder, uten at det straffet seg - men var ikke like heldig da han gjorde det samme i innledning av andre omgang.

Vær så god, Ludvig.

12 minutter slutt fikk Kongsvinger en liten gavepakke til, som følge av en dryler fra hjemmelagets Harald Holter. Hans knaller av et skudd endret retning da ballen traff Sandefjords Harmeet Singh - og satte Sandefjord-keeper Jacob Storvik fullstendig ut av spill.

Langrekken var nær ved å lure inn 3–5 sammenlagt da det gjensto åtte minutter.

Men Sandefjord kan starte forberedelsene til eliteserien 2023, Kongsvinger fortsetter i Obos med å drømme om det Sandefjord satte effektiv stopper for nå.