En nydelig fotballkrangel

IKKE HELT ENIGE: Ståle Solbakken og Kjetil Rekdal.

To av Norges største fotballpersonligheter småkrangler med ujevne mellomrom. Den mer eller mindre saklige diskusjonen mellom Ståle Solbakken (54) og Kjetil Rekdal (53) tar samtidig bort litt av fokuset fra landslagets svake prestasjon mot Slovenia.

De er to av Norges mest suksessrike fotballtrenere, og i øyeblikket leder de henholdsvis Norges A-landslag (Solbakken) og Norges mestvinnende og største fotballklubb, Rosenborg (Rekdal).

De er begge født i 1968, de spilte sammen på landslaget fra 1994-2000, begge sluttet etter EM i 2000. Og siden har de hatt store trenerjobber, i flere forskjellige land.

Hele tiden har det virket å være en gjensidig respekt mellom de to gamle midtbanespillerne, begge med snakketøyet i orden, med meningers mot og ikke redde for å fronte budskap de brenner for.

Men et eller annet sted på veien mellom København og Trondheim (trolig i Hamar) har noe skåret seg mellom de to personlighetene.

Kjetil Rekdals overgang fra HamKam, der Ståle Solbakken lenge har hatt en finger eller tre med i spillet, har trolig ført til en viss irritasjon hos begge parter. På veien til jobben i Rosenborg gikk noe galt, en uenighet om noe, måten det ble gjort på. Eller noe annet rundt overgangen.

Det er i hvert fall etter Rekdals overgang fra Hamar til Trondheim at ordene er blitt skarpere, svarene minst like skarpe. Treneren Rekdal er fotballekspert for VG TV og er i sin fulle rett til å kritisere sin tidligere lagkompis, i laguttak og utførelse av jobben på generell basis. Og han legger ikke noe imellom heller. Solbakken står fritt til å svare, og han gjør det, ofte med en litt ironisk snert.

For oss som kjenner partene kan det se ut som det er blitt litt mer personlig enn det har vært tidligere. Kanskje tar vi feil, kanskje ikke. Ingen av dem vil innrømme noe her.

De to fotball-lederne er begge medievante og vet hva som kommer når de uttaler seg. Ingen blir overrasket over noe, og svarer de den andre så vet de akkurat hva det fører med seg.

Debatt, gjerne med høy temperatur, er bare bra for norsk fotball. Det er for mange som ikke våger, som ikke tør ta debatten, som tar ting personlig. Fotballdiskusjoner er, nesten alltid, totalt ufarlige – egentlig.

At Rekdal mener at Markus Henriksen skulle vært i landslagstroppen, at han mener at Ørjan Håskjold Nyland aldri skulle spilt mot Slovenia, at han stiller spørsmål rundt om landslaget – egentlig – er så mye bedre enn under Lars Lagerbäck, det er bare sunt.

Og det er jobben hans, når han sitter i studio. Da går han fra trenerrollen til ekspert-rollen. Solbakken blir litt som en håndball-keeper i diskusjonen – han må parere, «slå tilbake», som det visst heter, forsvare seg. Men han nøyer seg ikke med det, han sender et par spark tilbake, om ting Rekdal har sagt før, gjerne med en ironisk undertone.

Det gir norsk fotball mer temperatur, at ingen av de to store fotball-personlighetene gir seg, at de kjører på videre, at de begge er uredde.

Man kan mene hva man vil om det, noen ganger tenderer det til litt barnslighet.

For det meste er det befriende, spesielt kanskje for oss i mediene, som er mest vant til at mennesker knepper igjen så fort ting blir litt ubehagelig, når det blåser litt ekstra.

Og nå blåser det:

Matchavgjørende kamp, med fullt hus, på Ullevaal tirsdag. Keeperdebatt, Erling Braut Haaland, scorer han igjen? Er kapteinen vår skadet? Kan Ødegaard spille?

Og debatten mellom Kjetil Rekdal og Ståle Solbakken, den fortsetter garantert.

Norsk fotball lever – og leverer for tiden.