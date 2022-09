Kommentar

Haalands ekstreme skvis

Erling Braut Haaland var mer interessert i å snakke om sportslige ting enn om sportsvasking på landslagets pressetreff.

Omsider fikk Erling Braut Haaland spørsmål om sportsvasking. De unnvikende svarene sier egentlig mest om hvilket krevende krysspress fotballspilleren lever med.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er ingen enkel materie å ta stilling til hva vi skal kunne kreve av unge mennesker med et ekstraordinært fotballtalent.

Holder det at de utelukkende fokuserer på det sportslige, uavhengig av hva slags eierskap klubben deres har?

Eller bør vi i en tid med økende bevissthet om idrettens samfunnsrolle også forvente at hovedpersonene tar et standpunkt til større spørsmål?

Erling Braut Haalands overgang til emirateide Manchester City har satt dette temaet på spissen i norsk idrettsdebatt.

Men først nå kom anledningen til å konfrontere Haaland med et klubbvalg som i enkeltes øyne er kontroversielt.

Svarene hans var en tydelig understrekning av at sportsvasking ikke har vært en problemstilling Haaland-teamet har vært særlig opptatt av.

Det er synd, men ikke overraskende at Haaland fort begynte å snakke om rent sportslige ting, i stedet for å svare utfyllende på relevante spørsmål fra NRK.

Måten han svarte på er det mulig å vurdere fra ulike innfallsvinkler.

Den ene er den både Ståle Solbakken og mange innad i fotballen stadig gir uttrykk for; at det blir feil å legge ansvar for sportsvasking på unge fotballspilleres skuldre. «Det er et mye større politisk spørsmål», sa landslagssjefen på samlingen foran Nations League-kampene.

Langt på vei er det forståelig at han og andre inntar det standpunktet.

De fleste vil nok være enige om at hovedansvaret for tvilsomme eierskap i fotballklubber ligger helt andre steder enn hos spillerne. En fotballkarriere er kort, og det er gjerne en sammenheng mellom fokus og prestasjoner.

Spørsmålet er om det bør finnes en mellomting mellom å legge et betydelig ansvar på spillere og å helt unnta dem en forventning om refleksjon rundt fotballens mørkere sider.

Vi snakker om forbilder for barn og unge.

Det er også hevet over tvil at bruken av stjerner som pr-verktøy for tvilsomme regimer er blitt stadig mer utbredt. Er det da urimelig å ønske svar på spørsmål om hvordan det oppleves å bli brukt?

Svaret er ikke gitt.

På den ene siden hadde Erling Braut Haaland åpenbart skapt vanskeligheter for seg selv om han hadde åpent kritisert egne eiere. Det er også relevant for klubbvalget at faren spilte for Manchester City, og at de emosjonelle båndene har vært sterke lenge.

På den andre siden må det være lov til å undres over om problemstillingen feies vekk litt for enkelt.

Da NRK tok opp beskyldninger om blant annet massive menneskerettighetsbrudd, var Haalands respons at han synes det blir «litt for drøye ord».

Men de ordene bunner jo faktisk ut av noe som er riktig så drøyt.

Homofili er ulovlig i Abu Dhabi. Ifølge Amnesty risikerer en kvinne som blir voldtatt å bli fengslet. Samme organisasjon retter beskyldninger om krigsforbrytelser, og gjestearbeidere lever også her under krevende kår.

City eies av sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, som er visestatsminister i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater.

Det er ikke tilfeldig at store summer pumpes inn i sport for å fremstille seg selv i et positivt lys, i stedet for å få fokus på slike problemstillinger.

Og akkurat nå finner du ikke en mer attraktiv frontfigur enn nettopp Erling Braut Haaland.

Selvsagt er det mange gode argumenter for at Haaland forfulgte en sportslig drøm. Men samtidig er det ikke måte på hvor stort forbilde han hadde blitt dersom han, med all verdens friere for sine føtter, hadde hatt et mer bevisst forhold til sportsvasking da viktige valg ble tatt.

Omtrent her står vi, midt i et uløselig dilemma som ikke er lett for noen.

Jeg skulle gjerne hørt Haaland svare mer direkte på spørsmålene han fikk. Men det er samtidig grunn til å ha respekt for at skvisen hans er krevende.