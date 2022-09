Rekdal reagerer på Solbakkens keepervalg: − Jeg forstår det ikke

LJUBLJANA (VG) Rosenborg-trener Kjetil Rekdal stusser over at klubbløse Ørjan Håskjold Nyland får muligheten foran hans egen målvakt André Hansen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg synes det er veldig spesielt da. Det er litt sånn drepen for dem som konkurrerer og blir valgt bak, sier Rekdal i VGTVs studio.

Forrige gang Nyland spilte kamp var nemlig i forrige landskamp – som var 3–2-seieren mot Sverige. Da avsluttet han kampen med å glippe ballen til Viktor Gyökeres, som satte inn et svensk reduseringsmål i det tomme buret.

– Jeg har ingenting imot Nyland, en god keeper, absolutt. Men jeg synes det er merkelig at et norsk landslag skal spille med en klubbløs spiller når du har Sten Grytebust og Andre Hansen som har gjort det bra og spiller kamper hver helg, sier Rekdal.

Nyland er klubbløs etter at avtalen med Reading ikke ble forlenget etter at kortidsavtalen løp ut i sommer. Hansen og Grytebust har på sin side stått samtlige minutter for henholdsvis Rosenborg og Aalesund i Eliteserien.

– Du legger deg selv for hugg. Hvis han slipper inn noen mål i dag eller gjør noen tabber, så.... Hvorfor det ble valgt sånn, er ikke mitt bord. Jeg synes det er rart. En klubbløs spiller som spiller på det norske landslaget... Jeg forstår det ikke, sier Rosenborg-treneren.

Info Lagoppstillingene Norge (4–3–3): Ørjan H. Nyland - Julian Ryerson, Andreas Hanche-Olsen, Leo Skiri Østigård, Birger Meling - Martin Ødegaard, Sander Berge, Kristian Thorstvedt - Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi. Slik starter Slovenia (4-4-2): Jan Oblak - Zan Karnicnik, Miha Blazic, Jaka Bijol, Gregor Sikosek - Petar Stojanovic, Adam Gnezda Cerin, Jasmin Kurtic, Benjamin Verbic - Andraz Sporar, Benjamin Sesko. Vis mer

Ståle Solbakken innrømmer overfor TV 2 at det var et vanskelig valg.

– Det er ikke bare, bare å sette Ørjan i mål når han ikke har spilt kamper. Men Frode (Grodås) har fulgt ham opp før samling og han har sett bra ut. Han får, hva skal vi si? Tvilen til gode. I og med at han spilte veldig gode landskamper i juni, sier Solbakken.

Kampen mellom Slovenia og Norge har kampstart klokken 18.00. Du kan også følge den sammen med VGTVs panel som består av Vegard Aulstad, Freddy dos Santos og Kjetil Rekdal.

Dersom Norge slår Slovenia samtidig som Serbia avgir poeng mot Sverige, kommer Norge til å vinne sin gruppe i Nations League. Det gir en ekstramulighet til å kvalifisere seg til EM via playoff.

Det gir også opprykk til nivå A, hvor man møter langt mer attraktive motstandere enn i gruppe B. Det kan også gi en lettere vei til playoff i fremtidige kvaliker.

En seier gir også en mer fordelaktig trekning når EM-kvalikpuljene skal trekkes i Frankfurt 9. oktober.