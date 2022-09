Kommentar

Norge må vekk fra «nesten»-stempelet

ALVORLIG: Ståle Solbakken og Martin Ødegaard (til høyre) var de to som frontet herrelandslaget i fotball før tirsdagens avgjørende kamp mot Serbia på Ullevaal stadion.

ULLEVAAL STADION (VG) Ingen nasjoner har vært nær så mange sluttspill for herrer de siste 22 årene – uten å nå noen av dem – som Norge. Nå handler ikke tirsdagens kamp om en sluttspillplass. Men det kan like fullt bli en kamp som viser seg å avgjøre mye for de to neste årene.

Ståle Solbakkens kanskje viktigste jobb som landslagssjef nå er å få spillerne sine til IKKE å tenke for mye på konsekvenser.

Det er også det vanskeligste av alt. I potten ligger det noe nær «gull».

«Spillerne må nyte det litt også,» sa Solbakken fra podiet på Ullevaal stadion mandag kveld. Men han vet mer enn de fleste hva en topp-plassering i Nations Leagues «2. divisjon» betyr for norsk fotball.

Syv ganger siden EM-sluttspillet i Belgia og Nederland i 2000 har Norge spilt avgjørende kamper om å nå sitt neste sluttspill. Tar du med kvaliken til EM 1996 blir det åtte. Og Norge har bommet i alle.

Det er i nærheten av godt gjort. Alt tilsier at Norge burde ha lykkes minst én av gangene. Men det har sviktet i avgjørende øyeblikk, gang på gang, under seks forskjellige landslagssjefer.

Skal Ståle Solbakken virkelig miste grepet på Nations League-gruppen til Norge helt mot slutten, etter å ha styrt denne puljen fra start til siste kamp?

Serbia har spilt seg i posisjon. Det var de som slo ut Norge i playoff til EM 2020 og som indirekte førte Lars Lagerbäck ut fra Ullevaal-kontorene og ga Ståle Solbakken jobben. Nå kan serberne gi Solbakken en uppercut på Ullevaal, og Norge kan miste de tre fordelene det virkelig så ut som de hadde godt nedi lommen:

Opprykk til Eliteserien i Nations League.

En ekstra mulighet til EM-plass om de ikke lykkes i kvaliken.

Best mulig seeding i EM-kvalifiseringen.

Alt handler om IKKE å tape på Ullevaal tirsdag kveld, det handler om å vise at landslaget, under Solbakkens ledelse, har tatt steg, har vokst – og kan håndtere kamper under stort press.

Det handler om å vinne puljen, en pulje de har hatt kontroll på helt fram til tapet mot Slovenia i Ljubljana lørdag kveld.

Tirsdag kveld ønsker vi å se et norsk lag som tar ansvar, er solide – og som kontrollerer kampen. Det er der det har sviktet så mange ganger tidligere. Norge må gjøre serberne utålmodige, sånn at det er Martin Ødegaard og hans menn som kontrer og gjør motstanderen usikker.

Hvis ikke blir Solbakken og denne generasjonen bare noen – foreløpig – nye linjer på denne fæle statistikken, som teller åtte tilfeller av misbrukte sjanser.

1995 – landslagssjef Drillo. Motstander: Tsjekkia. Anledning: Avgjørende kamp i kvalifisering til EM 1996. Resultat: 1–1. Med seier hadde Norge vært klare for EM.

Jan Suchoparek. Det var spilleren som ødela da Norge ledet 1–0 ni minutter før slutt, i en kamp som ville sikret Norge sitt første EM-sluttspill. Slapt norsk forsvarsspill – og den tsjekkiske midtstopperen utnyttet det. Norge hadde igjen to vriene bortekamper, mot Nederland og Tsjekkia, tapte begge med klar margin – og mistet EM.

2003 – landslagssjef Nils Johan Semb. Motstander: Spania. Anledning: Play-off til EM 2004. Resultat: 1–2 og 0–3.

Det var håp etter kampen i Spania, der en kjempekamp fra keeper Espen Johnsen sørget for at Norge kun lå et mål bak før returkampen i Oslo. På Ullevaal gikk alt galt, tabber i fleng førte til at EM 2004 ble en fjern drøm.

2005 – landslagssjef Åge Hareide. Motstander: Tsjekkia. Anledning: Play-off til VM 2006. Resultat: 0–1 og 0–1.

Play-off var det beste Norge kunne få, i pulje med de kommende verdensmesterne fra Italia. Norge gjorde to gode kamper mot laget som var rangert som nummer to i verden på det tidspunktet, men det ble med «nesten». VM gikk uten Norge.

2007 – landslagssjef Åge Hareide. Motstander: Tyrkia. Anledning: Avgjørende kamp i kvalifisering til EM 2008. Resultat: 1–2. Med uavgjort hadde Norge vært klare for EM.

De to beste i puljen gikk rett til EM. Det sto mellom Tyrkia, Hellas og Norge. Norge hadde matchball hjemme mot Tyrkia, men i en svak kamp var det blant annet keeperspillet som ødela for et EM-sluttspill den gangen.

2011 – landslagssjef Drillo. Motstander: Danmark. Anledning: Avgjørende kamp i kvalifisering til EM 2012. Resultat: 0–2.

Norge hadde fått en meget god start på EM-kvaliken, blant annet med seier hjemme mot Portugal. Men da det gjaldt som mest, og Norge måtte vinne i Parken – da sviktet det. Nok en «nesten-plass» var sikret.

2015 – landslagssjef Per-Mathias Høgmo. Motstander: Ungarn. Anledning: Play-off til EM 2016. Resultat: 0–1 og 1–2.

Norge spilte seg, noe overraskende, til en play-off-plass og var heldige med trekningen. Men da det gjaldt som mest var det et ordinært ungarsk lag som var sterkest over to kamper. Den avgjørende kampen gikk inn i historien som den der Markus Henriksen spilte spiss for første og eneste gang i sin karriere.

2020 – landslagssjef Lars Lagerbäck. Motstander: Serbia. Anledning: Play-off til EM 2020. Resultat: 1–2.

Nok en play-off-mulighet, og et norsk lag som kom fra 5-1-seier borte mot Nord-Irland, fant slett ikke tonen mot Serbia, på Ullevaal, tapte – og så ble det krangling – og avslutningen på Lars Lagerbäcks regjeringstid som norsk landslagssjef.

2021 – landslagssjef Ståle Solbakken. Motstander: Nederland. Anledning: Avgjørende kamp i kvalifisering til VM 2022. Resultat: 0–2.

VM-plassen var avhengig av at Norge slo Nederland i Rotterdam – uten en skadet Erling Braut Haaland. Det gikk som de fleste trodde – ikke.

Tirsdag kveld gjelder det. Norge får ikke flere sjanser til å komme seg i en så god posisjon som de får som gruppevinner i Nations League.

