FOTBALLTOPPER: Danmarks fotballpresident Jesper Møller ved siden av FIFA-president Gianni Infantino i forbindelse med Frankrike-Danmark under det omstridte VM i Qatar før jul.

Dansk fotballtopp avviser nordisk splid: − Pressen bygger ting opp

Danmarks fotballpresident Jesper Møller avfeier at det er splid med Norge og Lise Klaveness.

På onsdagens kongress i Det europeiske fotballforbundet (UEFA), skal et nytt styre velges. Elleve kandidater kjemper for syv åpne plassene. I alt består UEFAs eksekutivkomité 17 personer.

Både Norges fotballpresident Lise Klaveness og Danmarks fotballpresident Jesper Møller er blant de elleve kandidatene som kjemper om syv plasser. Hvert land har syv stemmer, og «tradisjonen» er at nordiske land støtter hverandre på slike kongresser.

UEFA-kongressen startet kl. 10 og ventes å være ferdig rundt 14. Den kan følges på YouTube (ekstern lenke).

Sveriges nye fotballpresident Fredrik Reinfeldts sier til Ekstra Bladet at de vil stemme på både Møller og Klaveness.

Mens TV 2 erfarte mandag at Danmarks Jesper Møller ikke ville stemme på Norge, skrev Ekstra Bladet tirsdag at det derimot er planen for DBU DBUDet danske fotballforbundet.

Info DET NÅVÆRENDE UEFA-STYRET President: Aleksander Ceferin Visepresidenter: Karl-Erik Nilsson (Sverige), Zbigniew Boniek (Polen), Sandor Csanyi (Ungarn), David Gill (England), Luis Rubiales (Spania), Fernando Gomes (Portugal) Styremedlemmer: Armand Duka (Albania), Alexander Dyukov (Russland), Gabriele Gravina (Italia), Florence Hardouin (Frankrike), Rainer Koch (Tyskland), Jesper Møller (Danmark), Andrii Pavelko (Ukraina), Just Spee (Nederland), Servet Yardımcı (Tyrkia), Davor Saker (Kroatia) I tillegg er Nasser Al Khelaifi og Karl-Heinz Rummenige med fra Den europeiske klubbforeningen (ECA), samt Javier Tebas som representant for de europeiske ligaene. Vis mer

Men hverken Møller eller Klaveness ville før onsdagens valg svare den danske avisen Berlingske på om de skal stemme på hverandre.

Overfor Ekstra Bladet gikk Norges landslagstrener Ståle Solbakken hardt ut mot Møller tidligere i uken.

– Lise har gjort mer og satt et tydelig preg og satt et tydelig preg på de internasjonale problemstillinger som UEFA og FIFA har kjempet i flere tiår. Hun har gjort mye mer på den korte tiden hun har vært president enn Jesper Møller har gjort i hele sin regjeringstid. Vår tid trenger typer som Lise. Hun der moderne, handlekraftig og i takt med tiden. DBU DBUDanmarks fotballforbund må da også kunne se forskjellen, sa Solbakken.

Møller avviser på sin side at det er splittelse mellom de nordiske landene.

– Jeg har vent meg til at pressen bygger opp noen ting, sier Møller til Berlingske.

Han sier videre at «det er ingen problemer».

– Det viktigste for meg er at det ikke går ut over det politiske arbeidet, og det har jeg ikke gjort, sier Møller.

Lise Klaveness innrømmer at det er en spesiell situasjon med to kandidater fra Norden som kjemper mot hverandre.

– Det skaper spenning og det skaper spenning i mediene, sier Klaveness til Berlingske.

Tirsdag satt Møller og Klaveness to ved siden av hverandre da Nordens felles søknad om fotball-EM for kvinner i 2025 ble tapt til Sveits.