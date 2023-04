Espen Eskås i prat med VG på kaffebaren Stockfleths i Oslo sentrum.

Toppdommer tar oppgjør med ukultur

OSLO SENTRUM (VG) Han har slettet mange av meldingene, men noen viser han nå frem. Toppdommer Espen Eskås ber folk tenke seg om.

Norges fremste dommer har hverdagen i Eliteserien, men får også prestisjeoppdrag utenlands, både landskamper og Champions League.

I dette intervjuet forteller han om det spesielle oppdraget han fikk i vinter, da han sto midt i et gresk hatoppgjør.

Han tar også et oppgjør med språkbruken og retorikken til topptrenere, klubbledere, supportere og andre som snakker direkte nedsettende om fotballdommere.

– De groveste har jeg slettet, for samboeren min pleier å få med seg en del. Jeg har prøvd å skåne henne, forteller han om det som kommer i ulike innbokser.

Han må le litt av «komiske» meldinger fra sinte fotballsupportere. Denne grekeren har nok brukt Google Translate for nå frem med budskapet:

En annen avslutter brutalt: Håper du har det godt med deg selv, taper.

Eskås sier han ikke blir så preget, heller ikke av Twitter-folket. Han vil ikke la mobberne vinne.

At noen henvender seg direkte til familien er mer skremmende.

Det komiske til tross, noe er rett og slett tragisk – og veldig ødeleggende.

– Når alle ser at det er veldig greit for hvermannsen å utlevere dommerne i toppfotballen på den måten, bidrar det til å legitimere en lik linje for dommerne i breddefotball, mener Eskås.

– Og én ting er den umiddelbare hetsen på banen, men når du kommer deg hjem etter en breddekamp, fortsetter det med hets i sosiale medier, der du blir hengt ut som et udugelig menneske.

– Det ikke rart at vi i Norge sliter med et rekrutteringsproblem, mener han.

Info NFF-rapport: En av fem får trusler eller hets I NFF-rapporten «Uønskede hendelser i norsk fotball 2022» oppgir én av fem dommere at de har opplevd trusler, hets, mobbing eller trakassering. En prosent har blitt utsatt for vold. Det meste er spontane reaksjoner, selv om det også pågår i ettertid på sosiale medier og ved direkte henvendelse til dommeren. Vis mer

– Finnes det Eliteserie-trenere som er med å legitimere det?

– Ja, at det er språkbruk som bidrar til å gjøre dette mer legitimt er jeg hundre prosent sikker på. Og da forstår jeg at mye er sagt i affekt og i kampens hete, og jeg mener at vi skal tåle mye. Følelsene må få leve.

– Har du fått drapstrusler i Norge?

– Ja, det har jeg.

STRAFFE: Espen Eskås gir straffespark til Sverige i privatlandskampen mot Algerie.

I NRKs intervjuspalte «På hjemmebane» kan vi lese følgende fra Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo.

– Hva er din mest kontroversielle mening?

– At dommerne i Norge er det svakeste leddet i Eliteserien.

Eskås tror Fagermo bommer på mål.

– Jeg er overbevist om at det norske folk har en veldig misoppfatning av nivået på norske dommere, sier han.

Han sier det ikke nødvendigvis er så mye vanskeligere å dømme Champions League enn Eliteserien.

– Det blir jo feil å si at det er lettere, for rammen rundt er med å gjøre det vanskeligere. Men selve fotballkampen er ikke nødvendigvis vanskeligere. Spillerne er mer tekniske og det blir en helt annen flyt i kampen, selv om tempoet selvfølgelig er høyere.

Vi skrur tiden tilbake til februar. Eskås har blitt valgt til å dømme AEK Athen-PAOK i Hellas.

I 2018 ble hatoppgjøret en stor skandale da PAOK-eier Ivan Savvidis stormet banen med en revolver i beltet.

Oppgaven er så delikat at man trenger en dommer uten gresk historie.

1 / 3 PAOK-eier Ivan Savvidis stormet banen med en revlovler i beltet i 2018 forrige neste fullskjerm PAOK-eier Ivan Savvidis stormet banen med en revlovler i beltet i 2018

Tre dager før kampen offentliggjøres Eskås som dommer. Det tar sekunder før journalister og supportere får telefonen til å koke.

– De finner telefonnummer kjapt?

– Ja, det var fascinerende. Jeg kunne ikke jobbe de neste timene. Det tok helt av, og det var jo noe helt annet enn hva vi er vant til fra andre internasjonale oppdrag.

– Hva sto det i meldingene fra supportere?

– De ønsker deg på en måte velkommen, men så prøver de vel å gi deg beskjed om at du får dømme riktig..

SINT BRUNO: Manchester United-stjernen Bruno Fernandes er ikke fornøyd i privatkampen mot Atletico Madrid på Ullevaal.

Han fikk merke en passion som er helt fjern fra det han opplever i Norge.

– Stadion var full to timer før kamp, og du føler det er like mange politi og militære som fotballsupportere, til tross for at det ikke er lov med bortesupportere.

– Disse oppgjørene har en historie med vold, og drap faktisk, så det er forbudt med bortesupportere. Og det er på en måte greit for vår del som kampleder.

Med politieskorte til og fra stadion følte dommertemaet seg «liksom trygge».

Hjemmelaget vant komfortabelt. Det satte fyr på bortelagets supportere i Athen. Eskås sin innboks gikk varm – igjen. Og enkelte gikk langt.

«WE WILL KILL YOUR FAMILY».

– Det er jo ikke noe nytt for min del, så jeg tar det ganske med ro. Men mine nærmeste liker det ikke.