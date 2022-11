Vegard Hansen blir Kongsvinger-trener – var klar da klubben spilte om opprykk

Torsdag ble det bekreftet at Vegard Hansen er Kongsvingers nye hovedtrener. Men det er over 11 dager siden 53-åringen signerte kontrakten.

Faktisk var det slik at da Hansen «nektet» å gå til reklame under kvalikkampen mellom Start og Kongsvinger tidligere denne måneden, hadde han allerede skrevet under som hovedtrener for Obosligaklubben. Det bekrefter han selv overfor VG i forbindelse med Kongsvingers offentliggjøring på Gjemselund torsdag.

Mens Hansen satt i Discoverys studio som ekspert under programmet «Fotball Direkte» 13. november og fulgte kvalikdramaet mellom Start og Kongsvinger, sto mye på spill for den nye KIL-treneren. Han kunne enten overta et Eliteserie- eller Obosliga-lag.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det var litt vanskelig å holde seg objektiv på TV, må jeg innrømme. Det var litt rart. Jeg har vært innstilt på Obosligaen, så det gjør ikke noe med motivasjonen min. Men jeg håpet jo at de skulle rykke opp, sier den ferske Kongsvinger-treneren om denne situasjonen fra TV:

Kongsvinger slo Start, men tapte de påfølgende kvalikkampene for Sandefjord 2-5 sammenlagt. Dermed blir det Obosligaen igjen for Hansen, som trente Mjøndalen i samme liga inntil han sluttet tidligere i år.

– Er målet direkte opprykk?

– Målet for meg er i utgangspunktet å bygge videre på det (Eirik) Mæland og teamet hans har gjort, og utvikle det laget der. Det å lage et lag og en klubb som Kongsvinger-folk kan være stolte av, er det jeg har lyst til å begynne med. Hvis det er bra nok til opprykk, så gjerne det.

– Har du fått tilbud fra andre klubber?

– Ja. Det var et par andre som jeg vurderte, og en del var det lett å si nei til, svarer Hansen – som ikke vil navngi mulighetene, men han avviser at trenerløse Strømsgodset har tatt kontakt med erkerivalen Mjøndalens tidligere trener.

Hansen blir Eirik Mælands erstatter. Mælands kontrakt med klubben går ut ved nyttår, og 33-åringen annonserte allerede i juni at han ikke kom til å forlenge. Dermed har hovedtrenerrollen i KIL stått ledig fra 1. januar 2023.

Etter at Hansen var ferdig som Mjøndalen-trener i august, har 53-åringen bidratt som fotballekspert på Discovery. KIL-jobben blir hans første trenerjobb i toppfotballen utenfor Mjøndalen, hvor han var hovedtrener i 16 år.

Han er også VGs fotballekspert under fotball-VM i Qatar.

Kongsvinger var nære å rykke opp fra Obosligaen tidligere denne måneden, men tapte 2–5 sammenlagt for Sandefjord i kvaliken til Eliteserien.

Laget endte som nummer seks på tabellen i Obosligaen 2022.