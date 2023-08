RBK stanget seg videre i Europa etter ekstraomganger: − Fantastisk

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Crusaders 3–2 e.e.o., 5–4 sammenlagt) Crusaders kom tilbake to ganger, men til slutt var det Leo Cornic som sendte Rosenborg videre i Europa.

Backen ble den store helten da han banket ballen opp i nettaket etter 107 minutter spilt på Lerkendal.

– Det var helt fantastisk. Det var utrolig tungt å slippe inn 2-2 rett etter å ha satt 2-1, så det var fantastisk å score 3-2, sier matchvinneren til VG.

– Det er verdens beste følelse. Jeg har scoret én gang på Lerkendal tidligere, og det er noe spesielt ved å score her. Det må jeg si, fortsetter Cornic.

Crusaders kom tilbake to ganger etter RBK-ledelse, men til slutt var det RBK som med et nødskrik kunne juble for avansement i Conference League-kvalifiseringen.

Hjemmelaget skapte sjanse på sjanse utover i kampen, og Rosenborg-trener Svein Maalen mener avansementet burde vært sikret før ekstraomgangene.

– Vi skaper nok til at vi burde ha avgjort den kampen her tidligere. Så vi er ineffektive, synes jeg. Når vi får spille sånne Europa-kamper som vi gjør i dag, så er vi nødt til å være mer effektive, sier Maalen til VG.

Det som avsluttet så bra kunne startet ditto ille for RBK.

To minutter inn i kampen fikk Crusaders Ben Kennedy stå helt alene på fem meter. Headingen gikk heldigvis for RBK ikke lenger til siden enn at en kattemyk André Hansen klarte å slå ballen unna.

Sverre Nypan var sentral for RBK i den første omgangen, og sentral da RBK tok ledelsen.

Med en nydelig pasning gjennom til Jayden Nelson kunne sistnevnte bare plassere ballen flott i det lengste hjørnet. RBK i ledelsen.

En fornøyd Jayden Nelson sendte RBK i ledelsen.

Foruten den store sjansen helt i starten, så virket ikke gjestene fra Nord-Irland å ha så mye å by på.

Derfor var det ekstremt tungt når Philip Lowry fikk pirket ballen i nettet bak André Hansen rett før pause.

– Det er tungt. Jeg føler vi har dem. Vi skal bare fortsette med det vi gjør, så blir dette bra, sa RBKs Sverre Nypan til VG i pausen.

RBK-spillerne ville ha et rødt kort på Crusaders Adam Lecky, da det så ut som Adrian Pereira ble skallet ned. Dommeren ga gult kort til begge parter.

André Hansen måtte få behandling for en skadet finger og det virket lenge som reservekeeper Sander Tangvik skulle inn, men Hansen kom ut til andre omgang.

Det gjorde jammen gjestenes keeper Jonny Tuffey også. I starten av andre omgang reddet han gjestene med den ene strålende redningen etter den andre.

Da Jayden Nelson lobbet ballen i tverrligger halvveis inn i omgangen, var det vanskelig å forstå at RBK kun hadde ett mål på tavla.

Etter dette ble det mer stille. RBK stanget og stanget, og det hele virket planløst mot et lavtliggende bortelag.

Ikke før langt inne i overtiden fikk RBK nok en megasjanse. Isak Thorvaldsson, tilbake i kamptropp for første gang på flere måneder, fikk headet helt fritt. Hele Lerkendal så ballen i nettet, men Toffey var i det umulige hjørnet. Ekstraomganger på Lerkendal!

Isak Thorvaldsson ofret alt før 2–2.

Kampuret måtte passere hundre minutter før RBK-fansen kunne juble. Isak Thorvaldsson har slitt lenge etter en tøff hodesmell tidligere i sesongen. Nå ofret han alt i duell med nordirenes sisteskanse. Bak en utrusende keeper trillet ballen i mål.

De to duellantene ble liggende. Thorvaldsson måtte byttes ut, men gikk av banen på egen hånd. Inn kom 17 år gamle Magnus Holte.

Da tenkte alle som så denne kampen at slik ble det. Crusaders virket ferdige og hadde lagt alt i potten på en straffekonk.

To minutter senere: 2–2. Bortelaget kom seg enkelt inn i feltet og med et skudd via beinet til Leo Cornic fikk Paul Heatley ballen i bue over Hansen og i mål. RBK måtte jage igjen.

Like etter fikk samme Heatley sitt andre gule kort for å sparke bort ballen.

Da Leo Cornic banket inn 3–2 kunne hele Lerkendal puste lettet ut. Rosenborg er videre i Europa - med et nødskrik.