Kommentar

VAR fortjener takk, men får pepper

Lars-Jørgen Salvesen og Viking slo Nikita Haikins Bodø/Glimt 3–2, i en kamp der VAR ble avgjørende på overtid.

«Følelser» brukes stadig som argument i aksjonene mot VAR. Hvorfor vekker det ikke flere positive emosjoner at videodømming faktisk kan ha berget gullstriden i Eliteserien?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I de fleste sammenhenger i livet er «rettferdighet» et tema det er knyttet sterke følelser til. Rett skal skilles fra galt, og det er ikke likegyldig om noe får et utfall som er fair eller feil.

Men i den betente VAR-debatten ser de mest innbitte motstanderne ut til å mene at det er underordnet om vi står igjen med en korrekt avgjørelse eller ei.

Trangen til å få juble spontant, til å nyte øyeblikket der og da i stedet for å vente på en kvalitetssikring, virker å trumfe det meste i en del supporteres øyne.

En helt legitim del av kritikken mot VAR i Norge, går ut på at tidsbruken har vært for drøy. Det vil både motstandere og tilhengere av systemet være enige om. Derfor er det supert at Norges Fotballforbund justerer kursen for å få tidsbruken ned, og det er nok også nødvendig at det ses på å få flere kameraer på plass.

Denne jubelen hadde ikke funnet sted uten VAR.

Men så langt ser endringene fra NFF ikke ut til å stilne kritikken fra dem som vil tilbake til verden før VAR. Etter veldig kort utprøving har de mest bombastiske allerede startet aksjoner. Nå har til og med NRKs sportskommentator kastet seg inn i kampen, med en retorikk som fremstår som mer nostalgisk enn realistisk.

Det er selvsagt all anledning til å kjempe for fortidens løsninger, selv om jeg for min del har vanskelig for å se at spontanitet skal kunne være viktigere enn rettferdighet.

Men siden så mange på supportersiden bruker utestemme om følelser, er det en side av saken vi bør snakke mye mer om:

Hvordan hadde det føltes dersom en gal avgjørelse hadde blitt stående med en potensielt sesongavgjørende konsekvens?

Ola Hobber Nilsen fikk hjelp av VAR da det virkelig gjaldt.

Temaet er både superrelevant og litt underkommunisert. Strengt tatt burde VAR fått en stor takk og mentale blomster for at vi har en så spennende tabell i Eliteserien som vi har nå. Dersom vi hadde gjort som mange roper høyt om, å stole på det menneskelige øye uten teknisk assistanse, hadde ikke Viking vært side om side med Bodø/Glimt. I tilfelle hadde Glimts utligning blitt stående, fordi det ikke hadde blitt oppdaget at Brede Moe handset før han tilsynelatende satte inn utligningen.

Forskjellen på 3-2 og 3-3 i den kampen kan være differansen mellom gull og sølv. Da bør det vel vekke noen positive følelser at VAR virket, i tillegg til det rent rasjonelle i at rett heldigvis ble rett.

Det er litt vanskelig å forstå hvorfor vi ikke kan bruke tiden på å diskutere hvordan VAR kan bli bedre, i stedet for å ville gå baklengs inn i fremtiden.

I en tid der moderne fotball går raskere og raskere, trenger dommerne hjelp for å redusere risikoen for at viktige avgjørelser blir riv ruskende gale.

Internasjonale tall viser en substansiell forbedring av antallet korrekte avgjørelser. I Norge viser statistikken fra forbundet at det har vært 37 omgjørelser av en avgjørelse tatt på banen, fordelt på 137 kamper.

Det er vel gledelig?

Hos meg vekker det i alle fall gode følelser om færre dommerfeil blir avgjørende.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post