Guardiola-utbrudd vekker oppsikt – Haaland-dobbel mot Burnley

BURNLEY (VG) (Burnley – Manchester City 0–3, kampen pågår) Erling Braut Haaland hamret inn to scoringer før pause i ligapremieren, men det alle snakker om er det som oppsto i pausen mellom jærbuen og en oppildnet Pep Guardiola.

På stillingen 0–2 til pause marsjerte Guardiola sporenstreks bort til Haaland.

Han gestikulerte voldsomt med armene, mens den norske stjernespissen lyttet og svarte. Da TV-kameraene fulgte hendelsen forsøkte City-manageren å dytte dem bort.

Det var kanskje ikke rart Guardiola var engasjert:

Burnley presset bortelaget til en rekke feil i hele førsteomgang. Og selv om Haaland ga gjestene ledelsen etter bare tre minutter med en kontant bredside inne i Burnleys felt, fortsatte hjemmelaget å frustrere City-spillerne og Guardiola.

På sidelinjen var spanjolen tidvis meget oppgitt. Ved en anledning ga han de bakre rekker en real skyllebøtte.

Etter en drøy halvtime roet imidlertid Haaland Guardiolas nerver. 23-åringen vartet opp med en praktscoring, der ballen fant veien via tverrliggeren og videre i mål bak Burnleys sisteskanse.

Da dommeren senere blåste og sendte lagene i garderoben marsjerte altså Guardiola rett bort til sin tomålsscorer og de to gikk sammen helt frem til spillertunnelen.

Ikke bare fikk vi se Erling Braut Haaland briljere fra start, men også Sander Berge fikk sin Burnley-debut bare to dager etter at han signerte for klubben fra Sheffield United.

Manchester City-legende og Burnley-sjef Vincent Kompany satte bærumsgutten rett inn i startelleveren, men i duellen mot sin tidligere sjef, Guardiola, måtte Kompany bevitne Haaland sette Berge i skyggen i førsteomgang.

