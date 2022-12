HAR KONTRAKT TIL 2024: Gareth Southgates kontrakt løper til etter EM i 2024. Men om engelskmannen sitter så lenge, er foreløpig uklart.

Mener Southgate må erstattes: − Er han en vinner?

Anerkjente britiske fotballskribenter mener noe nytt må til om England skal ta det siste steget på den største scenen. Selv er Gareth Southgate (52) i tenkeboksen.

– De fleste spillerne har bedre trenere i klubbene sine, skriver The Times-kommentator Henry Winter.

Han er klar på at Gareth Southgate – som har kontrakt til etter EM i Tyskland i 2024 – må skiftes ut. I samme åndedrag undrer han seg over hvorfor ikke flere briter er misfornøyde med at VM i Qatar endte i exit for Frankrike.

– Southgate har uten tvil startet noe spesielt, men nå trenger de en taktiker med erfaring. England trenger noen som har det siste lille ekstra, skriver han.

Det er et syn mange i England deler, sier fotballekspert Lars Sivertsen. Han følger Winter på mye av argumentasjonen.

– Southgate har et litt paradoksalt ettermæle. På en måte kan man si at han har hatt mer suksess enn noen andre landslagssjef i moderne tid. Men motargumentet er at de egentlig ikke har slått noen veldig gode lag. Unntaket er kanskje Tyskland i 2021, sier Sivertsen til VG.

Samtidig finnes det også eksperter som er i helt andre enden av skalaen.

– Jeg hadde elsket det hvis Gareth ble med videre i to år til og lenger enn det, sier Gary Neville til ITV.

Sivertsen mener det Southgate skal ha mest ære for etter at han tok over i 2016, er måten han har snudd mye av kulturen på.

– De pleide å kollapse fullstendig i turneringer. Spillerne så nesten litt redde ut når de spilte for England, og var helt andre spillere enn de var for klubblagene. Jobben hans var å jage bort denne skrekken. Det har han klart.

MENER ENGLAND MÅ SE ANDRE STEDER: Henry Winter i The Times.

Winter er på sin side ikke nødvendigvis bare kritisk til Southgate, men også det engelske fotballforbundet (FA). Han mener kommunikasjonen ut og hvilke signal som er blitt sendt etter VM-exiten er under enhver kritikk.

– Det snakkes om marginer. Etter 56 år uten å vinne noe, handler det om mer enn det, mener han, før han understreker poenget om at engelskmennene virker for snille.

Info Southgates tid på landslaget Southgate fikk jobben i 2016, etter at Sam Allardyce måtte gi seg allerede etter én kamp. «Big Sam» ble tatt på fersken med skjult kamera og havnet i trøbbel etter avsløringer om overgangsjuks og hvordan man kan tjene penger på så kalte «tredjepartsoverganger». Southgate, som da var trener for U21-landslaget, tok over midlertidig. Jobben ble raskt gjort permanent. Fasiten hittil er semifinale i VM i Russland i 2018, finale i EM i 2021 og kvartfinale under årets VM. Over seks år i sjefsstolen gjør ham til den fjerde lengstsittende engelske landslagssjefen gjennom tidene. Mellom 1968 og 2016 vant England seks utslagskamper i VM eller EM. Mellom 2018 og 2022 er antallet også seks. Det er det umulig å ignorere, er det mange som mener. Vis mer

– Ingen England-manager har vært i nærheten av like suksessfull som Southgate i store turneringer. Ikke engang i nærheten. Vi burde gjøre det vi kan for å få Southgate til å fortsette, skriver Oliver Holt i The Mail.

Men nå kan det snart være slutt. Etter 1–2-tapet for Frankrike uttalte Southgate at han trenger tid til å bestemme seg om han vil fortsette i sjefsstolen eller ikke.

– For øyeblikket er jeg delt. Mye av det som har skjedd de siste 18 månedene har vært vanskelige. Jeg vil ikke bestemme meg for å fortsette, for så å angre om fire eller fem måneder, sa 52-åringen ifølge The Telegraph.

Samtidig innrømmet han at de siste 18 månedene har tatt på, hvor England både tapte 0–4 for Ungarn og rykket ned fra det øverste nivået i Nations League.

West Ham-spiller Declan Rice er klar på at han ønsker sjefen med videre.

– Jeg håper han blir. Det har vært mye snakk, men jeg mener han har vært briljant for oss, sa Rice til AFP etter tapet for Frankrike.

Winter peker på at England ikke klarer å slå de større nasjonene når det virkelig gjelder. I 2018 ble Kroatia for sterke. I 2021 var det Italia. I 2022 Frankrike.

I det han dreier seg inn på eventuelle erstattere, er Winter klar på at den engelske landslagssjefen burde være nettopp det – engelsk. Derfor avfeier han nærmest navn som Mauricio Pochettino og Thomas Tuchel. Dette til tross for at han ikke har noen opplagte engelske kandidater for hånden.

Navn som Graham Potter, Eddie Howe og Brendan Rodgers nevnes, men alle er under kontrakt med Premier League-klubber.