NUMMER 20: Erling Braut Haaland noterte seg for mål nummer 20 i løpet av to måneder for Manchester City.

Haaland hylles verden rundt: − Det er brutalt

Erling Braut Haalands scoringer forbauser og engasjerer en hel verden. Scoringssnittet hans de to første månedene i Premier League peker mot over 60 seriemål denne sesongen.

Publisert: Nå nettopp

Lørdag skjedde det igjen. Haaland hamret inn en ny ligascoring i Manchester Citys 4–0-seier over Southampton. 22-åringen fra Jæren utlignet nordirske Billy McAdams rekord fra 1957 med mål i 10 matcher på rad for klubben.

– Et ekte dyr, beskriver den argentinske sportsavisen Olé.

– Det er brutalt å opprettholde ett mål pr. kamp over fire år. Han har byttet klubb og land tre ganger, men kjenner visst ikke til ordene «tilpasning» eller «overgang». Statistikken hans blir jo bare bedre desto høyere nivået er, skriver den brasilianske kommentatoren, Carlos Eduardo Mansur, i O Globo.

Haaland har utviklet seg enormt gjennom de fire klubbene Molde (20 mål/50 kamper), Salzburg (29 mål/27 kamper), Borussia Dortmund (86 mål/89 kamper) og Manchester City (20 mål/13 kamper).

O Globo sammenlignet denne uken nordmannens målstatistikk med Cristiano Ronaldo (37) og Lionel Messi (35) på samme tidspunkt i karrieren. Vårt århundres store scoringslegender lå langt bak på samme alder.

– Fotballen fortsetter å produsere geniale talenter som Neymar, Vinícius Júnior eller Mbappé. Haaland er annerledes. Han tilbyr ikke publikum en kunstnerisk bevegelse, en uventet dribling, en sjonglering med ballen, skriver Carlos Eduardo Mansur i Brasils største sportsavis.

– Magien hans ligger i tallene, i statistikken, i målene som ser ut til å være en enkel konsekvens av hans tilstedeværelse på banen. Han eier spillet, beskriver kommentatoren.

Erling Braut Haaland har scoret 20 mål på 13 kamper for Manchester City. 15 av scoringene har kommet i Premier League. Nordmannens målsnitt ligger på vanvittige 1,67 mål pr. kamp.

Rent statistisk peker det mot 63 mål på 38 ligakamper.

Rekorden i Premier League med dagens kampantall innehas av Liverpools Mohamed Salah med 32. Mens Alan Shearer og Andy Cole begge scoret 34 mål på 42 kamper da Premier League hadde 22 klubber.

NORSK DUELL: Ibrahima Diallo, Erling Braut Haaland og Mohamed Elyounoussi var alle i aksjon på Etihad lørdag ettermiddag.

Som 22-åring står Erling Braut Haaland allerede notert med 175 mål siden han som 15-åring scoret sine to første seniormål for Bryne 2 i norsk 3. divisjon.

– En slik målfrekvens over så lang tid gjør Haaland til en av de sterkeste kandidatene til å bli den neste store verdensstjernen, mener brasilianeren.

– Haaland er for stor, for sterk, for rask, for klinisk, skrev China Daily etter nordmannens fjerde og femte Champions League-mål for Manchester City tidligere denne uken.

– Haaland hadde bare 11 ballberøringer før han ble byttet ut, men fire av dem var skudd på mål, meldte The Japan Times etter den samme kampen mot FC København.

New York Times har også omtalt Erling Braut Haaland den siste uken. Tittelen var enkel.

«How do you stopp Erling Haaland? You don’t»

Avisen har intervjuet Pellegrino Matarazzo, amerikansk trener i Bundesliga-klubben Stuttgart. I sine to kamper mot Matarazzos klubb scoret ikke Haaland for Borussia Dortmund.

Men Matarazzo mener han ikke sitter på noen hemmelighet.

– Det finnes ikke noen måte å stoppe Erling Haaland på, sier han til New York Times.

– Det er dette som gjør verdensklassespillere best i verden. Det eneste du kan gjøre er å gjøre det vanskelig for ham.

Amerikaneren med det italienske navnet mener at Haaland er en unik sammensetning av egenskaper.

En spiller så høy skulle ikke vært så rask, en spiller så kraftfull skulle ikke vært så smidig, en spiller så sterk skulle ikke vært så teknisk god.

– Det finnes spillere der ut med lignende egenskaper, men Haaland er en type angriper vi egentlig ikke har sett før. Han er malen, beskriver Bundesliga-treneren.

New York Times drar opp historien om Borussia Dortmund-stopperen, Nico Schlotterbeck, som tidligere i høst «visste» hvordan Haaland skulle stoppes foran Champions League-møtet med Manchester City.

Schlotterbeck kom inn som innbytter etter 78 minutter på Etihad.

Seks minutter senere scoret Haaland med et akrobatisk spark som ga gjenlyd i en hel fotballverden.

– Det var en brutal leksjon, men den var passende. Det er ikke noe som heter å stoppe Erling Haaland, skriver New York Times.