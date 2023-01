LANDSLAGSKEEPER: Rune Almenning Jarstein (38) trener med Odd i påvente av oppklaring med hans egentlige klubb Hertha Berlin.

Jarstein trener med Odd

Rune Almenning Jarstein (38) er tilbake i Skien og trener med gamleklubben.

Nyheten bekreftes av Odd på deres nettside.

Jarstein har en lang fotballkarriere bak seg og debuterte for Odd i 2002. Han spilte for klubben fram til 2007. Etter Odd gikk han videre til Viking og Rosenborg. Til slutt ble keeperen hentet til den tyske klubben Hertha Berlin. 38-åringen har spilt for Hertha Berlin siden 2014 og fikk i 2018 prisen som Bundesligas beste keeper.

Berlin-kubben ønsker nå bryte kontrakten med den meriterte keeperen. Hans egentlige kontrakt skulle gå ut kommende sommer. Bakgrunnen skal være at nordmannen havnet i en krangel med klubbens keepertrener Andreas Menger.

Hertha Berlin og Jarstein er foreløpig i en rettssak. Partene har enda ikke kommet til enighet, og rettssaken fortsetter i mars.

«For å gi Rune Almenning Jarstein en treningshverdag mens han venter på å få sitt forhold til Hertha Berlin avklart, har vi invitert Rune til å være med på våre treninger fremover», står det på Odds nettside.

«Vi understreker at vi ikke har inngått noen avtale med Rune vedrørende eventuelt spill for Odd når årets serie- og cupkamper starter».