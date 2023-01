MERKELIG SITUASJON: For BBCs kjente programleder Gary Lineker tirsdag kveld. Her fotografert fra en kamp sist sesong.

BBC beklager sex-lyder under Liverpool-sending

TV-kjendisene i BBC ble satt ut av sex-lyder underveis i dekningen av Wolverhampton-Liverpool.

Da BBC-programleder Gary Lineker, tidligere engelsk stjernespiller, skulle sette over til Alan Shearer, en annen tidligere superstjerne, dukket sex-lydene plutselig opp i bakgrunnen.

«Vi beklager til de seerne som ble støtt under live-rapportering av fotballen denne kvelden», uttaler BBC på egne nettsider.

Den britiske statskanalen omtaler det selv som sex-lyder og en talsperson fra kanalen sier de undersøker hva som har skjedd.

Lineker prøvde å fleipe bort episoden i «Match of the day», «Match of the day»,tradisjonsrikt program på BBC, der kjente fotballekspert oppsummerer og diskuterer kamper. der han satt i studio med ekspertene Paul Ince og Danny Murphy.

KOLLEGER: Gary Lineker, Alan Shearer og Micah Richards på jobb for BBC under en kamp på Wembley mellom Liverpool og Manchester City.

Da Lineker underveis i studiosendingen skulle gi ordet videre til Shearer, som var på Molineux Stadium hvor Liverpool slo Wolverhampton 1–0, sa Lineker følgende på direkten:

– Jeg hadde ikke ventet disse lydene. Det er litt bråkete i studio her, jeg tror noen spiller av noe på en eller annens telefon. Jeg vet ikke om dere hører det hjemme.

Lineker viste til en gammel telefon på Twitter i etterkant av sendingen.