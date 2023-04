SKADET: Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan skadet igjen

Sesongen kan være over for Zlatan Ibrahimovic. Den italienske avisen Corriere della Sera skriver at han igjen er skadet.

Svensken var tilbake i kamptroppen mot Lecce søndag, og startet på benken.

Men da han skulle varme opp for å komme inn, skadet han seg på nytt, ifølge den italienske avisen. Det skal ha vært en kjenning i leggen.

Milan vant 2–0 etter to mål av Rafael Leao.

