PASSER PÅ MANNEN: Corinna Schumacher har voktet over Michael Schumacher i snart 10 år.

Venn med støtteerklæring til Schumachers kone: − Hun er som en fange

Tidligere Formel 1-sjef Eddie Jordan (74) forsvarer avgjørelsen til kona Corinna Schumacher (54) om å verne om privatlivet til ektemannen Michael Schumacher (54).

I desember 2013 pådro syv ganger verdensmester Michael Schumacher seg en alvorlig hodeskade i forbindelse med en skiulykke i Frankrike. Siden den gang har kona og tyskerens øvrige familie skjermet motorsportikonet fra omverden.

Irske Jordan var mannen som ga Schumacher muligheten i Formel 1 i 1991, da for laget som bar britens eget navn. Etter hendelsen i 2013 prøvde Jordan å besøke Schumacher, men relasjonen hjalp ikke.

– Jeg gjorde et forsøk på å besøke Michael i begynnelsen, men Corinna nektet. Det var med rette, for det var altfor mange folk som ønsket å se ham, sier Jordan i et intervju som har fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier den siste tiden – blant annet i Daily Mail.

– Dette har vært den mest horrible situasjonen for Mick (sønnen) og Corinna. Det har gått nesten 10 år, og Corinna har ikke hatt muligheten til å gå i selskaper, lunsj eller det ene eller andre. Hun er som en fange fordi alle vil snakke med henne om Michael, men hun trenger ikke å bli påminnet om det hvert minutt, sier briten.

I et intervju i anledning mannens 50-årsdag uttalte Corinna Schumacher seg om situasjonen:

– Dere kan være sikre på at han er i de beste hender, og at vi gjør alt som er menneskelig mulig for å hjelpe ham. Jeg håper dere forstår at vi ønsker å holde hans helse privat.

Den forståelsen har Eddie Jordan. Han skjønner at familien har valgt å sette begrensninger for informasjonen som blir delt om tilstanden til Schumacher og hvem som får besøke ham.

– Jeg fikk ikke muligheten. De sa: «Vi elsker deg, Eddie, og vi vet at vi har hatt en relasjon til deg i lang tid, men vi må passe på privatlivet og sikkerheten til Michael.»

EKTEPAR: Michael og Corinna Schumacher avbildet i 2001.

Jordan har også medfølelse for hvor vanskelig situasjonen må være for familien, som inkluderer sønnen Mick Schumacher. 24-åringen kjørte for Haas i Formel 1 i 2021 og 2022. Denne sesongen er han reserve for Mercedes.

– Det er vanskelig for Mick, som prøver å gjøre en karriere for seg selv i motorsport. Hvis Mick ikke hadde presset fra farens prestasjoner hengende over seg, ville han nok ha vært en mye bedre sjåfør. Samtidig er dette hans far, og han må forstå det og håndtere det. Men tankene mine er med ham.

I et intervju med tyske RTL i 2017 fortalte Mick at han er stolt av pappaen.

– Min far er min rollemodell. Han er den beste. Mitt idol.

JOBBET MED SCHUMACHER: Eddie Jordan ga Schumacher sjansen i Formel 1.