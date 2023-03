FØRSTE STIKK: Tuva Hansen (draktnummer 6) og resten av Bayern jubler for 1–0-scoringen til Lea Schüller mot Arsenal.

Bayern vant første oppgjør av norsk duell i Champions League

(Bayern München - Arsenal 1–0) Tuva Hansen, Emilie Bragstad og hovedtrener Alexander Straus fikk mest å juble for i den første kvartfinalen mot Arsenal og Frida Maanum.

Arsenal har ikke vært i en Champions League-semifinale siden 2013, og foran 18.000 tilskuere på Allianz Arena fikk mesterne fra 2007 en smell i håpet om sin første semifinale på 10 år.

Frida Maanum, som står med fire scoringer i Champions League denne sesongen, fikk kampens første store sjanse etter 19 minutter spill, da hun kastet seg frem på et innlegg fra svenske Stina Blackstenius - men i Bayern-målet var Maria Luisa Grohs våken og snappet ballen.

20 minutter senere var det istedenfor Bayern München som fikk høre ballen suse i nettet.

Storscorer Lea Schüller steg til værs og stanget tyskerne i ledelse med sin tredje Champions League-scoring for sesongen.

Etter hvilen var det Arsenal som hadde mest å by på foran mål - men et oppofrende Bayern-forsvar fikk ved to anledninger reddet på strek.

AKTIV: Bayern München-trener Alexander Straus kan se sitt lag lede 1–0 etter første kvartfinale mot Arsenal. STERKT FORSVAR: Tuva Hansen (i midten) og Saki Kumagai (til høyre) kjempet hardt for nullen mot Stina Blackstenius og resten av Arsenal-angrepet.

Hverken Maanum eller resten av «The Gunners» klarte å finne en vei gjennom forsvarsmuren til det tyske storlaget. På overtid fikk også Emilie Bragstad noen minutter på banen for Bayern.

Dermed kan trener Alexander Straus, Hansen og Bragstad juble for ledelse før returmøtet i London onsdag 29. mars.

Senere tirsdag kveld skal flere norske spillere i aksjon, når Barcelona, med Ingrid Syrstad Engen og Caroline Graham Hansen, møter Emilie Haavi og Roma.

NEDTUR: Frida Maanum har 0–1 i sekken før returmøtet i London.