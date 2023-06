Sarpsborg 08s trener Stefan Billborn blir i klubben.

Sarpsborgs trenerduo forlenget med klubben

Sarpsborg-trenerne Stefan Billborn og Joachim Björklund har skrevet under på nye kontrakter som binder dem til eliteserieklubben ut 2026-sesongen.

NTB

Det opplyser østfoldklubben om på sine nettsider onsdag.

– Vi tror vi kan være med å bidra til å utvikle klubben og laget videre. Jeg tror at man gjennom kontinuitet også kan vise for spillere at vi vil skape noe. Jeg kjenner at vi blir bedre og bedre. Enkeltspillerne og laget blir bedre. Gjennom det vil også resultatene våre bli bedre, sier Stefan Billborn i en uttalelse.

Trenerteamet hadde i utgangspunktet en kontrakt ut 2024. Denne er nå forlenget med ytterligere to sesonger.

– Sarpsborg 08 er en profesjonell klubb. Det er nummer én. At vi trives så godt i byen er en bonus, men det som gjorde valget så enkelt, er at vi følte det er gode muligheter for videre utvikling i Sarpsborg 08. Det er en god plan på hvordan vi skal bli enda bedre. Det kiler, sier Joachim Björklund.

Sarpsborg 08 ligger på sjetteplass i Eliteserien etter ni spilte kamper i årets sesong. Klubben endte på åttendeplass i fjor.

– Sarpsborg 08 har hatt en veldig fin periode med Europa-spill og cupfinaler. Nå har det stått litt stille noen år, men jeg føler det er noe på gang igjen. Nå kan vi også være med å påvirke enda mer i de kommende overgangsvinduene. Vi har en tydelig spillestil og en spillerstall som kler den. Jeg tror sannsynligheten for at vi kan lykkes vil øke i takt med perioden vi jobber sammen. Vi vil være med og vinne noe, sier Björklund.

