NFF-seier på FIFA-kongressen: − Det beste vi kunne håpe på

KIGALI (VG) Det norske diplomatiet virket på FIFA-kongressen i Rwanda: FIFA forplikter seg til å studere fotball-VM i Qatar i lys av sine egne regler for menneskerettigheter.

– Dette var det vi kunne håpe på i dag, selv om den virkelige jobben starter nå, sier Lise Klaveness i kongresshallen BK Arena i Kigali.

Den norske delegasjonen i Rwanda har sittet i møter med en lang rekke nasjoner helt til det siste. Målet har vært å få gjennomslag - gjennom et stille diplomati - for Norges forslag på årets kongress.

Det handler i all hovedsak om å få på plass to punkter:

En diskusjon om FIFA overholdt sin egen menneskerettighetspolicy i forbindelse med fotball-VM i Qatar

En diskusjon om hvordan organisasjonen kan overholde den samme policyen i fremtiden.

Klaveness ønsket ikke å gå på scenen. Hun mente det kunne provosere mange i salen etter talen hun holdt i Doha i fjor. I stedet ble det onsdag enighet med FIFA om at organisasjonen griper tak i Norges forslag uten avstemning.

– Det er langt frem og mye arbeid før en slik rapport gjenspeiler alt vi ønsker oss. Men det er langt steg og i dette gamet må vi bare ta det vi får, sier Klaveness.

Det er FIFAs underkomité for menneskerettigheter, ledet av Michael Llamas, som skal lede arbeidet. Llamas er fotballpresident på Gibraltar. Arbeidet skal munne ut i en offentlig rapport.

Mener kritikken bidro

Den tyske fotballpresidenten, Bernd Neuendor, bekrefter at de i går fikk en bekreftelse på det som skulle skje.

– Først og fremst er vi glade for at denne komiteen er etablert. Det ser jeg på som en suksess for den europeiske arbeidsgruppen for menneskerettigheter. For jeg tror ikke at det ville skjedd dersom vi ikke hadde vært så kritiske som vi har vært, sier han.

ETTER ENDT DAG: Lise Klaveness.

Lise Klaveness var fattet og sindig etter endt kongress torsdag. Hun ble intervjuet av både norske og en rekke utenlandske medier.

– Er du trygg på at komiteen faktisk leverer et ordentlig arbeid og at dette er den rette måten gjøre det på?

– Jeg kan ikke si noe mer om det, for jeg vet ikke hvordan komiteen blir satt sammen. Men under møtene med Llamas i går, så var vi opptatt av at vi må kunne nominere inn eksterne krefter fra UEFA-gruppen (representanter fra europeiske fotballforbund, journ. anm.) og at det må være ekspertise der. For det er vanskelige, juridiske spørsmål, sier den norske fotballpresidenten til VG.

Hyllet seg selv

FIFA-president Gianni Infantino sto for regien under torsdagens FIFA-kongress i Kigali. Han åpnet med å følge president Paul Kagame inn i salen, før han sammenliknet sin egen presidentkampanje i 2016 med måten Rwanda reiste seg etter folkemordet i 1994.

Da FIFA-presidenten senere holdt sin offisielle tale, så han innledningsvis at han ikke liker å snakke om seg selv. Deretter fulgte en 35 minutter lang oppramsing av FIFA har fått til under hans ledelse de siste fire årene.

– Det er litt vanskelig å forholde oss til retorikken som brukes, erkjenner Lise Klaveness etter endt kongress.

Klappet ikke

Gianni Infantino lovet også rekordinntekter i den kommende fireårssyklusen: Totalt 110 milliarder kroner skal kanaliseres gjennom FIFA-systemet i årene før VM i 2026.

Selve presidentvalget var det ingen spenning knyttet til: Infantino var eneste kandidat og ble klappet inn i en ny fireårsperiode uten stemmegivning.

Den norske delegasjonen, ledet av Lise Klaveness, klappet derimot ikke.

– Det var ingen protest. Det var en avstemming, og han ble valgt med applaus. Vi stemmer jo ikke på ham, så da var det slik vi måtte gjøre det, sier Klaveness.

– Det er veldig mange svulstige ord her. Savner du mer diskusjon og dynamikk på en slik kongress?

– Ja. Det er en retorikk som er litt fremmedgjørende for oss, og ikke så veldig troverdig. Men jeg må si at Infantino var god om kvinnefotball mot slutten av kongressen. Det skal han ha. Den innledende talen hans var som forventet. Vi har jo ikke vært hans støttespiller, men han ble valgt og da må vi prøve å gjøre han så god han kan være, sier hun.

