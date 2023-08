Linnes om Galatasaray-skjebnekampene: − Det var litt skrevet i stjernene

AKER STADION (VG) (Molde – Klaksvik 2–0, 3–2 sammenlagt) Molde-matchvinner Martin Linnes (31) kom hjem etter nesten seks år i Galatasaray. Nå venter to gigantiske kamper mot gamleklubben.

Med 2–0-målet i andre ekstraomgang mot eventyrlaget Klaksvik, avgjorde Linnes tredje runde av Champions League-kvaliken.

– Det er bare å begynne og glede seg. Jeg våget ikke å tenke så mye på det, men det var litt skrevet i stjernene da jeg så trekningen, sier Linnes til VG.

Info Molde – Klaksvik (Færøyene) 2–0 (1–0) e.o., sammenlagt 3–2 10.000 tilskuere Mål: 1–0 Kristian Eriksen (17), 2–0 Martin Linnes (112). Dommer: Nikola Dabanovic, Montenegro. Gult kort: Kristian Eriksen, Erling Knudtzon, Eirik Haugan, Molde, Luc Kassi, Heini Vatnsdal, Vegard Forren, Klaksvík. Molde (3-2-3-2): Jacob Karlstrøm – Eirik Haugan, Martin Bjørnbak (Magnus Grødem fra 90.), Martin Ellingsen (Anders Hagelskjær fra 90.) – Martin Linnes, Kristoffer Haugen – Emil Breivik (Markus Kaasa fra 81.), Sivert Mannsverk, Kristian Eriksen (Benjamin Tiedemann fra 118.) – Magnus Wolff Eikrem (Veton Berisha fra 68.), Ola Brynhildsen (Erling Knudtzon fra 99.). Klaksvík (5-4-1): Jonathan Johansson – Jóannes Danielsen, Odmar Færø (Børge Petersen fra 81.), Heini Vatnsdal, Vegard Forren, René Joensen – Árni Frederiksberg, Deni Pavlovic (Mads Boe Mikkelsen fra 78.), Jákup Andreasen, Claes Kronberg (Patrick da Silva fra 45.) – Luc Kassi (Sivert Gussiås fra 99.). Vis mer

Champions League-playoffen spilles i Molde 22/23. august, deretter borte i Istanbul 29/30. august.

Linnes spilte rundt 150 kamper for den tyrkiske storklubben mellom 2016–2021 og vet hvilken heksegryte som kan vente på RAMS Park. Stadion tar over 50.000 tilskuere.

– Det blir veldig, veldig spesielt for meg. Jeg hadde nesten seks fantastiske år der. Det er en klubb jeg kjenner veldig godt med spillere og støtteapparat som betyr mye for meg. Jeg kommer til å reise ned dit, nyte det og ta inn øyeblikket, sier Linnes.

Martin Linnes for Galatasaray i 2019 i en kamp mot Benfica.

Han ble seriemester med Galatasaray to ganger. Nå inneholder troppen store stjerner som Mauro Icardi, Nicolò Zaniolo (som kobles til Aston Villa), Wilfried Zaha og Dries Mertens. I tillegg er norske Fredrik Midtsjø i klubben.

– Jeg kjenner klubben godt, selv om det er en ny trener (Okan Buruk). Jeg kjenner han godt fra andre lag han har hatt tidligere. Jeg ser alle Gala-kamper og har et veldig bra innblikk i hva de ønsker å få til, sier Linnes.

– Har Molde en sjanse?

– Ja, det vil jeg si. Får vi opp intensiteten og et spill på vårt beste, har vi sjanse. Det er en stor klubb med store, store stjerner og gode spillere, men vi har en sjanse om vi er på vårt aller beste, svarer Linnes.

Kjetil Rekdal, ekspert for VG+ Sport, svarer «absolutt» på om Molde kan klare å komme seg inn i Champions League.

– Tyrkiske lag har innimellom hatt tendenser til å sprekke opp. Det handler om stemningen i laget, og at stjerner i laget kanskje ikke samarbeider. Om Molde treffer på rett dag, kan de vinne hjemme med et mål eller to. Og borte kan de kontre, sier Rekdal.

Taper Molde mot Galatasaray, er de likevel sikret plass i Europa League-gruppespillet, for andre år på rad. Det betyr uansett store Europa-penger inn i klubbkassen.

Molde-patriot og milliardær Kjell Inge Røkke med Martin Linnes etter seieren over Klaksvik.

Blir det Europa League, får Molde rundt 97 millioner kroner, ifølge E24. Om de kvalifiserer seg til Champions League får de rundt 180 millioner.

Med TV-penger og koeffientsutbetalinger på toppen, vil en plass i Champions League trolig gi rundt 300 millioner.

– Jeg tenker ikke så mye på penger, men jeg tenker på at vi tar oss videre. Det er første gang i Moldes historie at vi har to Europa-gruppespill på rad, sier Molde-trener Erling Moe.

PS! Klaksvik skal nå i playoff om Europa League. Med tap vil de gå til gruppespillet i Conference League.

PS 2! Molde har vært i Champions League-gruppespillet en gang, tilbake i 1999/2000.