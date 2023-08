UTTALER SEG: Ada Hegerberg kommenterte Infantinos tale fredag. Her fra åttedelsfinalen i VM mot Japan, som Norge tapte 1–3.

Hegerberg med sarkastisk svar på Infantino-tale: − Hvem er med?

Fifa-president Gianni Infantinos uttalelser vekker nok en gang reaksjoner. Blant de som reagerer er Ada Hegerberg – og en rekke andre.

På den andre Fifa-kongressen i Sydney, i forbindelse med fotball-VM som avsluttes denne helgen, rettet president Gianni Infantino seg mot kvinnene i rommet og sa:

– Velg de riktige kampene. Dere har makten til endring. Dere har makten til å overtale oss menn hva vi bør gjøre og hva vi bør ikke gjøre. Bare gjør det. Hos men, hos Fifa, vil du finne åpne dører. Bare skyv inn dørene, sa han.

Det har vakt store reaksjoner i miljøet.

Norges største stjerne, Ada Hegerberg, republiserte Infantinos ord på Twitter og skrev:

– Jeg jobber med en liten presentasjon om å overtale menn. Hvem er med, skrev hun og la til:

– Goldsmith kunne vært til hjelp for de åpne dørene!

PS! Lørdag klokken 10 spilles bronsefinalen mellom Australia og Sverige. Den kan du følge i VG Live. Søndag spilles finalen mellom Spania og England. Den kan du også følge i VG Live, fra klokken 12.

PÅ PLASS: Fifa-president Gianni Infantino under semifinalen mellom England og Australia i Sydney onsdag.

Danske Amalie Bremer, radio- og podkastvert i «Kvindefodbollpodcasten», reagerte sterkt på talen Infantino holdt.

– Mannen prøver rett og slett å kalle kvinnene til barrikadene. En gruppe spillere som allerede har brukt store deler av karrieren for å kjempe for helt grunnleggende rettigheter og muligheter til å drive med sporten de er ekstremt gode på, skriver Bremer på Twitter.

– Mannen, som faktisk har makten til å endre ting med et fingerknips, mener at spillere må kjempe også utenfor banen for å oppnå et minimum av respekt og de rammene som skal til, skriver hun.

Hun sier videre at hun ikke kunne tro det hun hørte:

– At han tilføyer «velg de riktige kampene», og «du har makten til å overtale menn», er bare nedlatende og lattermildt. Han må slutte å snakke om hvordan kvinnelige fotballspillere skal oppføre seg. Han skal holde seg til sitt eget arbeid. Gjerne i går, takk.

The Telegraph-journalist og kommentator Tom Gerry skriver dette i sin kommentar om Gianni Infantinos tale.

– I dette øyeblikket så det ut til at han glemte at han faktisk er Fifa-president, og den mektigste personen i verden, skriver Gerry.

Han mener at Infantino mistet muligheten til å sende ut et sterkt budskap, for eksempel om ideen om å øke premiepengene for både kvinner og menn i senere mesterskap.

– Istedenfor, kvinner, er det tilsynelatende opp til dere. Bare «skyv disse dørene åpne».

Han får støtte av Jacqui Oatley, som er fotballkommentator hos Fox Sports og ITV.

– Disse sitatene er faktisk ekstraordinære. Selv om vi ikke burde blitt overrasket. Vi har kjempet i flere tiår mot slikt type tull. Så, så dårlig fra Infantino, skriver hun.

