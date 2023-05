Ronny Deila er manager for Standard Liége i Belgia.

Deila topper ryktebørsen i Belgia: − Bryr meg ikke om hva som skrives

Ronny Deila linkes stadig mer hardnakket til jobben som hovedtrener i fotballklubben Club Brugge.

Belgias største avis, Het Laatste Nieuws , skrev for et par dager siden at Deila «er svært nær en avtale med Club Brugge». Flere andre nettsteder i landet har omtalt saken den siste tiden.

Standard Liège-trener Deila kommenterte dette for første gang fredag.

– Jeg bryr meg ikke om hva som skrives i sosiale medier eller i mediene. Jeg er fokusert på min jobb og neste sesong her. Uansett hva som skjer i karrieren min, vil jeg være positiv. Blir jeg her (i belgiske Standard), er det fantastisk, sa Deila på en pressekonferanse.

– Vi har hatt en fantastisk sesong på alle måter selv om resultatene i det siste ikke har vært like gode, sa Deila.

Laget hans er med i sluttspillet for klubbene som endte fra femte- til åttendeplassen i seriespillet. Der ligger Standard Liege som nummer to.

Deila har vunnet titler både i Strømsgodset, Celtic og New York City FC.