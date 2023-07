Sverige videre i VM etter målfest mot Italia

(Sverige – Italia 5–0) Tre cornermål la grunnlaget for svensk storseier mot Italia i fotball-VM lørdag. De gulkledde booket med det plass i åttedelsfinalen.

Der venter høyst trolig enten USA eller Nederland, som begge er ventet å avansere fra gruppe E. Italia må på sin side gjøre jobben i siste puljekamp mot Sør-Afrika for å være sikret en plass i åttedelsfinalen.

Etter et jevnspilt åpning på kampen, kollapset italienerne da det nærmet seg pause i Wellington. Først steg Amanda Ilestedt til værs på et hjørnespark og stanget inn 1-0, før Fridolina Rolfö doblet ledelsen minutter senere. På overtid av den første omgangen sørget Stina Blackstenius for svenskenes tredje.

VIDERE: Sverige er klare for åttedelsfinale i fotball-VM.

Få minutter etter sidebyttet gjenskapte de gulkledde suksessoppskriften fra det første målet, og Jonna Andersson prikket nok en gang lagvenninne Ilestedt inne i sekstenmeteren etter en corner fra høyre.

– Det er noe av det absolutt villeste jeg har sett noen gang. Andersson bare planter den ballen på akkurat samme centimeter hver eneste gang. Det er helt formidabelt, skrøt Viaplay-ekspert Lars Tjærnås etter svenskenes 4-0-mål.

På overtid sementerte Rebecka Blomqvist 5-0 med en flott soloprestasjon.

Sverige og Italia karret begge til seg tre verdifulle poeng på tampen av oppgjørene mot henholdsvis Sør-Afrika og Argentina i den første puljerunden.

