ÆREFULLT OPPDRAG: Bruno Fernandes er Manchester Uniteds nye kaptein.

Bruno Fernandes ny Manchester United-kaptein

Den portugisiske midtbanestjernen Bruno Fernandes har blitt tildelt kapteinsbindet på permanent basis i Manchester United.

Bruno Fernandes har vært en viktig spiller for laget etter at han signerte for de røde djevlene i 2020, og torsdag bekrefter klubben i sine mediekanaler at han er deres nye kaptein.

«Portugiseren har allerede båret kapteinsbindet for United i flere kamper, og manager Erik ten Hag bekrefter at han vil lede laget på permanent basis», heter det i uttalelsen.

Lørdag kveld spiller Fernandes og Manchester United mot Arsenal, i en kamp som sendes direkte på VG+ Sport:

Harry Maguire kunngjorde tidligere i juli at han hadde blitt fratatt kapteinsbindet etter en samtale med lagets manager Erik ten Hag.

– Etter å ha diskutert det med manageren har jeg blitt informert om at han vil bytte kaptein. Han ga meg sine grunner, og selv om jeg er ekstremt skuffet, vil jeg fortsette å gjøre alt hver gang jeg har på meg drakten, skrev midtstopperen på sin Twitter-konto.

Den engelske midtstopperen var fast i elleveren fra 2019 til 2022, men forrige sesong fikk 30-åringen mindre tillit i Erik ten Hags lag. Nederlenderen har dermed valgt å skifte kaptein til Fernandes.

Manchester United åpner den nye Premier League-sesongen hjemme mot Wolverhampton 14. august.

