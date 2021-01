IKKE TIL BERGEN: Sivert Heltne Nilsen kommer ikke tilbake til Brann likevel. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Opplysninger til VG: Heltne Nilsen på vei til Belgia for 4,5 mill.

Overgangssagaen rundt Sivert Heltne Nilsen (29) nærmer seg omsider slutten.

Publisert: Nå nettopp

Og det er ingen lykkelig slutt for Brann, som har brukt nesten to måneder på å prøve å lokke til seg Heltne Nilsen fra Elfsborg.

Det er nemlig belgiske Waasland-Beveren som ser ut til å stikke av med nordmannens signatur.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Spillerens agent og onkel Geir Morten Nilsen bekrefter til VG at klubbene tirsdag kveld er enige om de økonomiske betingelsene i en overgang.

– Det er enighet om overgangssummen mellom klubbene. Det er detaljer som gjenstår, men det går mot en overgang, sier Nilsen til VG.

Ifølge VGs opplysninger betaler Waasland-Beveren hele 4,5 millioner kroner i totalpakke for Heltne Nilsen. Brann kunne «bare» strekke seg til rundt tre millioner kroner.

Heltne Nilsen får også en kraftig lønnsøkning, får VG opplyst.

Og det er ingen lykkelig slutt for Brann, som har brukt nesten to måneder på å prøve å lokke til seg Heltne Nilsen fra Elfsborg.

Det er nemlig belgiske Waasland-Beveren som ser ut til å stikke av med nordmannens signatur.

Spillerens agent og onkel Geir Morten Nilsen bekrefter til VG at klubbene tirsdag kveld er enige om de økonomiske betingelsene i en overgang.

– Det er enighet om overgangssummen mellom klubbene. Det er detaljer som gjenstår, men det går mot en overgang, sier Nilsen til VG.

Ifølge VGs opplysninger betaler Waasland-Beveren hele 4,5 millioner kroner i totalpakke for Heltne Nilsen. Brann kunne «bare» strekke seg til rundt tre millioner kroner.

Heltne Nilsen får også en kraftig lønnsøkning, får VG opplyst.

Tidligere tirsdag bekreftet Brann-trener Kåre Ingebrigtsen at klubben hadde trukket seg ut av forhandlingene med Elfsborg om Heltne Nilsen.

– Vi har trukket oss fra Sivert-saken. Idet det ble aktuelt for ham å snakke med en belgisk klubb, var vi ferdige, sa han til Bergens TIdende.

– Tanken var at han skulle komme hjem og være en del av prosjektet. Men når det viser seg at lysten ikke er så stor likevel, så er det ikke aktuelt, sa Brann-treneren.

For to uker siden så det meste ut til å gå mot Brann-overgang for Heltne Nilsen. Han befant seg i Bergen og ventet bare på klarsignal for å komme til Brann Stadion og gjennomføre den medisinske testen og forhandle om de personlige betingelsene, men etter at Ingebrigtsen la ut om planene om å bygge laget rundt spilleren i lokalpressen, ble Heltne Nilsen beordret tilbake til Sverige på trening.

Senest i forrige uke tydet signalene på at Brann fortsatt kom til å sikre seg den hardtarbeidende midtbanespilleren, men Waasland-Beveren endret alt ved å komme på banen denne helgen.

Nå ser det ut til at Heltne Nilsen snart kan sette kurs mot Belgia.