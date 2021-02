SUPERMÅL: Christian Eriksen (i midten) blir feiret av kompisene etter å ha blitt matchvinner mot AC Milan i cupen. Foto: DANIELE MASCOLO / X06623

Nå smiler Eriksen igjen: − Han er nærmere enn på lenge

Ting kan snu fort i fotball. Bare spør Christian Eriksen (28). Han var utskjelt og tilsynelatende ubrukelig i Antonio Contes Inter. To frispark senere er bildet et annet.

Publisert: Nå nettopp

– Eriksen har gjort to frisparkmål på ei uke. Etter å ha vært i «fryseboksen», har det plutselig svingt riktig vei for ham, sier Even Braastad, Strive-kommentator og halvparten av podkasten «Støvelball» om italiensk fotball.

Dansken ble hentet til Inter fra Tottenham i januarvinduet i 2020.

– Han ble forsøksvis spilt inn i laget, men det funket ganske dårlig. Denne sesongen har han vært helt ute av det, sier Braastad.

Christian Eriksen har startet bare fem av Inters 20 Serie A-kamper til nå. I mer enn halvparten av ligamatchene har han ikke vært på banen i det hele tatt.

Ryktene begynte å gå om at Eriksen skulle bort. Arsenal ble nevnt.

– Og da Mauricio Pochettino overtok Paris Saint-Germain på nyåret, trodde «alle» at det skulle bli gjensyn med gamletreneren der, sier Even Braastad.

Men Inter viste ikke noe spesielt ønske om å selge Eriksen. Så, den 27. januar var det Coppa Italia-kamp mot nabo AC Milan. Zlatan Ibrahimovic scoret og fikk senere rødt kort. Antonio Conte satte inn Eriksen etter 88 minutter. Syv minutter på overtid skjedde det:

– Inter fikk frispark i «Eriksen-posisjon», og han avgjorde kampen på et fantastisk frispark. Og i den påfølgende seriekampen – mot Benevento – fant Conte plutselig plass til Eriksen. Og det ble et nytt frisparkmål, riktignok via en Benevento-spiller. I den kampen viste han at han også takler den defensive midtbanerollen. Så nå er han nærmere spilletid enn på lenge, selv om han fortsatt er fjerdemann i tremannsmidtbanen til Conte, mener Even Braastad.

– Eriksen er god nok som spiller, men måten som Inter spiller nå, passer ham ikke optimalt. Og Conte er ingen pragmatiker. Han er en sta og bestemt fyr som vet hva som skal til for å lykkes. I det regnestykket har Eriksen falt utenfor.

– Kan Inter ta Scudetto’en?

– Ja! Jeg har Inter som favoritter til ligagullet nå. Det går blant annet på at de har en så bred og god tropp at de har råd til å ha Christian Eriksen sittende på benken uten at det er rart. Conte vet hvordan man skal vinne Serie A, og i motsetning til Juventus og Milan, har Inter nesten bare serien å tenke på. De er ikke med i Europa. Det er både Milan og Juventus, mener Serie A-eksperten.

VG-tips: Fiorentina-Inter

* Italiensk Serie A.

* Fiorentina er så hit og dit i resultatene som man kan få det med to seirer, to uavgjort og to tap på seks seneste seriekamper.

* For en uke siden glapp 1-0-føringen over Torino to minutter før full tid (1-1). Det var en kamp der både Milenkovic (f) og Castrovilli (mb) fikk marsjordre – de må derfor stå over her.

* Inter har lenge gitt et stødig inntrykk med kun ett ligatap på 16 siste (11-4-1). Det er ikke mer enn tre uker siden kveldens duellanter møttes i cupen på samme arena – og der vant Inter 2–1 etter ekstraomganger.

* Gjestene har ingen skader eller suspensjoner – og forsterket ikke A-troppen i overgangsvinduet som ble stengt på mandag.

