Erlend Dahl Reitan og trener Åge Hareide på Marienlyst søndag. Foto: Terje Bendiksby

Godset snudde til seier mot Rosenborg: − Meget fortjent

DRAMMEN (VG) (Strømsgodset-Rosenborg 2–1) Strømsgodset rystet Åge Hareides Rosenborg i Drammen. Og til slutt satt den for unggutten Halldor Stenevik (21).

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Strømsgodset kom fryktelig tilbake på Marienlyst etter en grusom start på kampen.

Gustav Valsviks tilbakespill ble snappet opp av svenske Rasmus Wiedesheim-Paul, som like godt prikket ballen i krysset før to minutter var spilt.

Hjemmelaget skapte bortimot tosifret antall store sjanser, utlignet på Herman Stengels straffespark – men det så ut som Rosenborg skulle dra i land minst ett poeng.

Så dukket Halldor Stenevik opp helt mot slutten. RBK-keeper André Hansen jobbet som en helt med å reddet det som kom, men Stenevik fikk til slutt trykket kula i mål.

– Det er sterkt etter å få en sånn tung start. Men vi styrer egentlig kampen i samtlige 90 minutter, så dette var meget fortjent, oppsummerer Stengel til VG etter kampen.

– Det kunne gått begge veier, men vi gjør for mange feil. Da byr vi Godset inn i kampen. Det er en enkel straffe og urutinert av Zachariassen. Den er helt unødvendig. Dommeren så at Zachariassen hadde armene rundt han (Valsvik), det er ikke noe å si på det, sa Åge Hareide til Discovery +.

Gave av eksen

Rosenborg-trener Åge Hareide hadde nok ikke forventet en gave fra Gustav Valsvik etter den bitre feiden i vinter.

Men det var nettopp det RBK-sjefen fikk på Marienlyst.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde der. Åh, herregud, tenkte jeg da det ble scoring på den, sier Gustav Valsvik til VG om det tidlige baklengsmålet.

Her går det galt for Strømsgodset-stopperen:

Sogningen, som skulle få revansj senere i kampen, tok ansvaret for baklengsmålet, og var ellers presis i analysen av første omgang.

Godset-spillerne var som plagsomme mygg på Rosenborg-spillerne, som var hadde det ubekvemt i behaglig sommervarme på Marienlyst.

Men Strømsgodset-spissene var ikke kalde nok foran mål.

Etter hvilen kom Valsvik i fokus igjen, da han ble holdt av Kristoffer Zachariassen og skaffet straffespark - som Herman Stengel fikk banket i nettaket via RBK-keeper André Hansen.

Utligningen kom etter at Rosenborg hadde hevet seg kraftig i starten av annen omgang.

Gustav Valsvik gikk i vinter hardt ut mot sin daværende klubb Rosenborg. Han følte seg presset ut av klubben ved bruk av «utfrysing og usynliggjøring», fortalte han i et intervju med Adresseavisen.

Hareide svart med å omtale uttalelsene som illojale, og mente Valsvik ble behandlet på lik linje med alle andre.

Med 2–1-seieren søndag kveld var det Valsvik som smilte bredest.

– Den biten (med RBK) har jeg lagt bak meg. Det er en ny tid for meg her. Så det der er jeg mentalt ferdig med. Jeg er glad for å være her og har fått en tydelig rolle der jeg kan få brukt det jeg er god på, sier Valsvik etter triumfen.

– Veldig glad for at Rosenborg ikke ville ha han og at vi fikk han i Strømsgodset. Han skal spille flere kamper fremover han, sier den ene hovedtreneren i Drammensklubben Håkon Wibe-Lund til VG.