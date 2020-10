Sørloth med heldig målgivende - taus om landslagsbråket

(RB Leipzig – Hertha Berlin 2–1) I sin første kamp fra start for RB Leipzig fikk Alexander Sørloth (24) sitt første målpoeng for klubben. Men den målgivende pasningen var av det heldige slaget.

Oppdatert nå nettopp

Den målgivende pasningen til midtstopper Dayot Upamecano ble nemlig et utilsiktet veggspill da den franske forsvareren løsnet et skudd som traff Sørloth, gikk tilbake til Upamecano, som deretter hamret ballen opp i nettaket.

Dermed fikk Sørloth sin første assist som RB Leipzig-spiller. Da var kampen bare elleve minutter gammel.

Scoringen kom bare tre minutter etter at Hertha Berlin hadde tatt ledelsen i Leipzig. Jhon Cordoba avsluttet en mesterlig kontring med å sette ballen forbi Peter Gulacsi.

KANONKULE: Her har Dayot Upamecano fått ballen tilbake etter et heldig veggspill med Sørloth. Deretter hamret han ballen opp i nettaket. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Taus om bråket

Sørloth har preget overskriftene her hjemme i Norge den siste tiden etter at VG avslørte at han var involvert i en krangel med den norske landslagsledelsen på det som skulle være et gruppemøte med de ulike lagdelene etter playoff-tapet mot Serbia.

Her er VGs tidslinje over hva som skal ha skjedd:

I et intervju vist på Viasport etter kampen ble han spurt om landslagsbråket.

– Jeg har det veldig fint, og ønsker ikke å kommentere noe utover det, svarte den norske spissen.

Han fikk flere spørsmål om temaet, men svaret var alltid det samme: «Vi tar det internt».

Tidligere denne uken satt han på benken hele kampen da RB Leipzig starter Champions League-gruppespillet med en imponerende seier over tyrkiske Istanbul Basaksehir. Før lørdagens oppgjør hadde han fått totalt 81 Bundesliga-minutter fordelt på tre innhopp.

Mot Hertha Berlin fikk han spille hele kampen, men fikk aldri de helt store mulighetene mot Hertha-keeper Alexander Schwolow & co. Rune Almenning Jarstein så hele kampen fra benken.

les også Eggen mener Sørloth og Lagerbäck må møtes: – Kan ikke løses gjennom SMS-er og media

Spissen, som scoret 33 mål for Trabzonspor forrige sesong, hadde flere gode involveringer, men samtlige kom i det oppbyggende spillet. Han hadde flere gode pasninger og viste gjentatte ganger frem sin voldsomme duellstyrke, men han hadde ingen skudd på mål, og fikk som regel ballen med ryggen mot Hertha Berlin-målet.

– Det var en uselvisk kampen av en spiss som vil ha scoring, sier Viasats Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio etter kampen.

Han fikk en mulighet helt på tampen. Nordmannen skulle slå et innlegg, men sleivet fullstendig. Det endte med å nesten bli scoring, ettersom han traff tverrliggeren.

Det var imidlertid det nærmeste han kom scoring.

TØFFE TAK: Det var en jevnspilt kamp preget av mange dueller og frispark. Alexander Sørloth var imidlertid god i duellspillet. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Sørloth fikk hele kampen på topp mot et hovedstadslag som ble redusert til ti mann etter 50 minutter. Nederlandske Deyovaisio Zeefuik ble byttet inn etter pause, men i løpet av fire minutter pådro han seg to gule kort – og fikk dermed marsjordre.

Troner øverst

Julian Nagelsmann kastet inn på den ene offensive spilleren etter den andre. Danske Yussuf Poulsen kom inn, det samme gjorde playmaker Dani Olmo. Det var imidlertid innbytter nummer tre som skulle bli avgjørende.

Hertha Berlin ble spilt lavere og lavere, og da midtstopper Willi Orban ble med i angrepet, ble det for mye. Midtstopperen ble lagt i bakken og Marcel Sabitzer satte straffen sikkert i mål.

les også Pappa Sørloth: – Bli ferdig med denne smørjen

Dermed vant RB Leipzig 2–1, og beholder tabelltoppen foran Bayern München, som også vant.

Neste kamp for Sørloth & co.?

Mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United, i Champions League, på Old Trafford.

Øvrige Bundesliga-resultater:

Bayern München – Eintracht Frankfurt 5–0

Union Berlin – SC Freiburg 1–1

Mainz – Borussia Mönchengladbach 2–3

Klokken 18.30 skal Borussia Dortmund i aksjon mot Schalke 04. Den kampen kan du følge på VG Live.

Saken oppdateres.

Publisert: 24.10.20 kl. 17:26 Oppdatert: 24.10.20 kl. 17:45