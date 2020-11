Molde-sjefen gratulerer Glimt med gullet

AKER STADION (VG) (MFK-KBK 2–2) Molde var ett minutt unna å bli detronisert som seriemester, men en suser av Fredrik Aursnes (24) utsatte Bodø/Glimts gullfeiring. Trener Erling Moe deler likevel ut gullet til nordlendingene.

Da klokken her på Aker stadion tikket mot 90 minutter, så Bodø/Glimt ut til å bli kronet seriemester søndag kveld. For med Molde-tap ville ikke romsdalingene lenger hatt en teoretisk mulighet til å ta igjen ledelsen.

Men 24 år gamle Aursnes nektet å la det skje. Med et hardt vristspark fra rundt 16 meter utlignet midtbanestjernen til 2–2.

Parallelt knuste Bodø/Glimt tabelljumbo Aalesund. Når seks serierunder gjenstår, ligger Molde hele 18 poeng bak og har en langt dårligere målforskjell enn nordlendingene. At Erling Moes menn klarte å utsette gullfesten deres, betyr ikke stort for sjefen selv.

– Nei, det gjør i grunnen ikke det. Det er kanskje artig for dem å få avgjort det mot Rosenborg neste gang, men ikke for oss. Det er bare å gratulere dem med det. Så får vi andre «fighte» om det som er igjen, sier Moe til VG.

– Så du gratulerer Glimt med gullet nå?

– Ja, det kan vi gjøre.

1–0: Hussain headet Molde i ledelsen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Moe fortvilte

Etzaz Hussain (27) headet Molde i ledelsen etter 12 minutter, men bare 11 minutter senere hadde Amahl Pellegrino (30) og Faris Pemi (30) snudd kampen med hver sin scoring.

Molde var hele kampen dominerende laget, men to personlige feil kostet laget alle poengene.

Først slapp Henry Wingo markeringen på Pellegrino som enkelt plasserte inn 1–1. Deretter sov Sheriff Sinyan fullstendig på et innlegg fra Liridon Kalludra. Det oppfattet Pemi som rykket foran Molde-stopperen og stanget inn 1–2.

På sidelinjen sto Moe og skrek av fortvilelse.

– Jeg syns vi har en veldig god start. Vi kjører dem bra og får 1–0, men så er det for dårlig av oss at vi sover som vi gjør på de to baklengsmålene. Vi løser arbeidsoppgavene våre dårlig både i forkant og da innleggene kommer. Vi tar dem ikke ut og er ikke voksne nok. Det er det som er med på å ødelegge totalbildet for oss, men ut fra hvor tett og tøft kampprogrammet har vært, syns jeg vi står distansen bra, sier Moldes-sjefen.

Han var blant annet fornøyd med at laget hadde mest besittelse. Til slutt endte romsdalingene med å ha ballen 60 prosent av tiden.

MISFORNØYD: Moe var sint under kampen mot KBK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Redningen

På en middels Molde-dag hvor Kristiansund forsvarte seg godt i en kompakt 4–5–1-formasjon, fant imidlertid Aursnes en åpning til slutt.

Midtbanemannen fikk tid til å lade skuddfoten og benyttet muligheten til å hamre inn 2–2 helt på tampen.

– Det var godt å få en scoring og ikke tape kampen. Vi fikk et håp mot slutten om å ta alle tre poengene, men det var greit nok, sier Aursnes til VG

– Betyr det noe å utsette gullfesten til Glimt?

– Gullet havner nok i Bodø i år uansett. Det er samme for oss når det skjer. Vi må bare ha fokus på oss selv, vinne kamper og sikre 2. plassen.

– Hvordan vil du beskrive sesongen deres i år kontra i fjor da dere vant serien?

– Den var ganske stabil i fjor. Vi gikk ikke på noen smeller og vant jevnt og trutt. I år har det vært mer opp og ned. Vi hadde en veldig dårlig periode for en måned siden, da vi gikk noen kamper uten å vinne. Nå er vi kommet inn i et litt godt spor igjen den siste måneden. Men det var kjipt å ikke vinne i dag, sier Aursnes.

Stolt KBK-sjef

Etter som Rosenborg tapte mot Viking i Stavanger, beholder Molde 2. plassen i Eliteserien med to poengs klaring til trønderne. KBK blir liggende på 6. plass.

– Det står respekt av den kampen vi gjennomfører i dag. Da vi havner under så tidlig som vi gjør, er det veldig lett å få for stor respekt for den motstanderen vi står overfor i dag – men vi skrur det til noe positivt, sier trener Christian Michelsen til VG, før han fortsetter:

– Vi viser karakterstyrke. Det er en mentalitet i denne gjengen – vi gir oss aldri. Vi jobber oss inn i kampen, snur den og holder det nesten hele veien ut. Molde er gode på slutten og får satt trøkk på oss, men likevel er jeg stolt over måten vi gjennomfører på. Bendik Bye har en kjempesjanse på 2–1 til oss. Setter han den, er kampen kjørt.

En som satte en av sjansene sine, er brennhete Pellegrino. Eliteseriens toppscorer satte inn mål nummer 21 for sesongen da han utlignet til 1–1. Likevel glapp seieren rett før slutt.

– Det er veldig bittert. Det er en bra avslutning. Vi gjør en perfekt bortekamp store deler av matchen. Jeg føler vi henger etter det første kvarteret. De siste 10 minuttene kommer de inn i boksen vår, men det er ikke farlig. Da han får den sjansen fra 16 meter, vet du det er farlig i hvert fall syv av 10 ganger, sier Pellegrino til VG.

Odd Iversen har rekorden for flest antall scoringer på én sesong siden toppdivisjonen ble til én avdeling i 1963. Trønderen puttet 30 ganger i 1968. Pellegrino har som ambisjon å gå forbi den fjerde mestscorende på listen, Vidar Örn Kjartansson. Islendingen satte i 2015 inn hele 25 mål. Pellegrino har seks runder igjen på å score like mange eller flere.

1–1: Pellegrino triller inn utligningen i første omgang. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Publisert: 08.11.20 kl. 19:54 Oppdatert: 08.11.20 kl. 21:04

