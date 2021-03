Kommentar

Riises analyse: Ugjenkjennelige Liverpool

Av John Arne Riise Av VG+

Publisert: Nå nettopp

Som tidligere spiller, som supporter og ikke minst som fotballfan kan man ikke unngå å føle seg litt uvel.

Han har 348 obligatoriske kamper for Liverpool, og vant Champions League med klubben i 2005. Nå skriver John Arne Riise for VG. I denne analysen tar han for seg noen av grunnene til de enorme problemene til de regjerende ligamesterne.