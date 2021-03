1–0: Karim Benzema jubler for scoringen på Estadio Alfredo Di Stéfano. Foto: JUAN MEDINA / X01625

Benzema scoret etter giganttabbe: Real Madrid til kvartfinalen

(Real Madrid – Atalanta 3–1, sammenlagt 4–1) Karim Benzema var nådeløs da Atalanta-keeperen tabbet seg ut. 33-åringen med fire Champions League-titler sendte Real Madrid til kvartfinalen sammen med Sergio Ramos og Marco Asensio.

Real Madrid imponerte mer og mer mot Atalanta og viste dødelig effektivitet. Slik har det vært siden tapet for Levante 30. januar. Benzema & co. har ni kamper uten tap.

Real hadde ikke hatt en skikkelig sjanse før Atalanta-målvakt Marco Sportiello gjorde sin store brøler. Et enkelt tilbakespill ble sendt rett videre i beina til verdens kanskje beste playmaker, Luka Modric.

– Hva Sportiello tenker på der, er jeg usikker på, sier TV 2-ekspert Erik Thorstvedt med 97 landskamper for Norge.

Kroaten avanserte noen meter, slo på radaren, og spilte ballen skrått ut til Benzema. Franskmannen gjorde som han gjort gjennom en lang karriere. Han fant nettmaskene umiddelbart. Effektivt.

Og neppe tilfeldig.

Han reddet 7. mars ett poeng med sine sene scoring i Madrid-derbyet mot Atletico.

Benzema fortsatte med å score de to målene som snudde ligakampen mot Elche sist helg.

Real Madrid har ikke scoret mer enn to mål i noen av de ni siste kampene, men nå kom også scoring nummer tre for første gang siden 23. januar. Real Madrid er i ferd med å seile opp som utfordrer til tittelen både i La Liga og Champions League.

For etter pause løftet Real Madrid seg ett klart hakk. Først og fremst på grunn av Vinicius junior. Den brasilianske 20-åringen kjørte slalåm gjennom Atalanta-forsvaret før han bommet med noen centimeter.

SIKKER IGJEN: Sergio Ramos er tilbake etter skadeavbrekket og scoret sikkert på straffe. Foto: JuanJo Martin / EFE

Så dro han seg forbi Atalanta-kaptein Rafael Toloi. Fellingen kom på 16-metersstreken. Dermed fikk Sergio Ramos sjansen fra straffemerket. Ballen satt hardt til venstre. Sportiello fikk bare hansken på ballen før det harde skuddet smatt inn i hjørnet.

Benzema fikk en dobbeltsjanse til å score kveldens tredje. Men den første headingen reddet Atlanta-keeperen, mens returen satt i stolpen.

Duvan Zapata fikk to store sjanser for Atalanta, men Thibaut Courtois viste klasse og bekreftet sin gode form denne vinteren. Men det perfekte frisparket til Luis Muriel kunne belgieren ikke ta. Ballen satt i krysset via fingerspissene til Courtois.

Den lille spenningen varte bare i to minutter. Real Madrid satte tempoet opp og innbytter Marco Asensio satte inn 3–1 på en kontring fra skoleboken.

Etter å ha bli slått ut i åttedelsfinalen i fjor er Real Madrid – med 13 triumfer i Champions League og den gamle serievinnercupen – tilbake i kvartfinalen. Den blir trukket på fredag.

PS! Kevin De Bruyne scoret med et herlig langskudd, og Ilkay Gundogan sørget for 2-0 etter et flott angrep før det var spilt 20 minutter av oppgjøret mot Borussia Mönchengladbach på Puskas Arena i Budapest. Det ble ingen flere scoringer, og dermed vant Manchester City 4-0 sammenlagt. Laget har nå holdt nullen i Champions League i over 700 minutter, og står med 25 seirer på sine 26 siste kamper i alle turneringer.