Blytungt poengtap for Manchester United – uavgjort mot nestjumboen

(West Bromwich Albion - Manchester United 1–1) Nok en gang havnet Manchester United under, nok en gang hentet de seg inn. Stolpen nektet Harry Maguire fra å bli matchvinner fire minutter på overtid.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Rødtrøyene fikk en marerittstart da Conor Gallagher løftet ballen inn i feltet i et område der midtstopper Victor Lindelöf tilsynelatende hadde god kontroll.

Fra svenskens venstre side kom Mbaye Diagne flyvende inn og West Brom-spissen knuste Lindelöf i hodeduellen før han stanget ballen utagbart i mål – før to minutter var spilt.

Reprisene viste imidlertid at angriperen var noe aktiv i armbruken sin, uten at videodommerne valgte å gripe inn av den grunn.

AKTIVE ARMER: Diagne knuser Lindelöf i lufta og stanger inn 1–0. Foto: Naomi Baker / Pool Getty

Gjestene slet med rytmen, valget om å gi Anthony Martial tillit på venstrekanten etter å ha blitt benket mot Everton sist ga lite avkastning – Manchester Evening News skriver at det var «uforklarlig» at Solskjær valgte å bruke franskmannen til fordel for formspilleren Mason Greenwood i sin vurdering av kampen.

– Martial er så frustrerende å se på, skriver journalisten Liam Canning på Twitter.

Så valgte Luke Shaw å kanalisere sin indre Roberto Carlos.

Han banket ballen inn mot Bruno Fernandes, som på sin side klinket ballen i mål på hel volley med sin venstrefot på særdeles akrobatisk vis - en slags fattigmanns versjon av Zinedine Zidanes matchvinnerscoring i Champions League-finalen mellom Real Madrid og Bayer Leverkusen i 2002.

Portugiserens scoring kom etter at han kjeftet og smelte til både med- og motspillere, tydelig frustrert med eget spill.

TAPTE POENG: Bruno Fernandes var tydelig frustrert gjennom kampen mellom West Bromwich og Manchester United. Foto: Naomi Baker / Pool Getty

les også Solskjær med nådeløs beskjed: – Vil du være den store fisken, er det kanskje på tide å dra

Så var det duket for Craig Pawson og VAR-show.

Harry Maguire gikk i bakken i feltet etter et frispark, Pawson meldte femmeter. Så fikk han en beskjed på øret og sjekket TV-bildene, som ga ham grunn til å drømme straffespark. Så ble dét straffesparket omgjort da det viste seg at Maguire var i offside da frisparket ble gitt.

Følg med den som kan!

Manchester United fortsatte å trykke på, Scott McTominay fikk en avslutning klarert på streken og Sam Johnstone i WBA-buret måtte til pers da innbytter Mason Greenwood fikk fyre av fra kloss hold.

Like etter klønet Maguire det ordentlig til, men United-stopperen slapp med skrekken da de Gea reddet forsøkene fra Diagne. Tre minutter før full tid var Diagne på rett side igjen, men avslutningen gikk en meter over mål fra en gylden posisjon.

Rett før full tid stanget Maguire ballen i stangen på kampens aller siste mulighet etter at Johnstone så vidt fikk en finger på avslutningen.

Solskjær pekte på hodet sitt og manet spillerne om å beholde roen og bruke hodene sine i jakten på en viktig seier, men all gestikuleringen til tross: Manchester United tapte poeng mot nest siste-plasserte West Bromwich, har én seier på de siste fem kampene og må se at avstanden opp til Manchester City øker etter nok en runde.