Bare Carew kan matche Haaland på hysteri

Av Knut Espen Svegaarden

20-ÅRIGE KJEMPER: Erling Braut Haaland i aksjon mot Romania, der de ble tre mål. John Carew i aksjon mot etter møtet med Borussia Dortmund i Champions League for Rosenborg høsten 1999. Kampen endte 2–2, Carew scoret begge. Foto: Begge foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kun én gang tidligere kan jeg huske et så voldsomt hysteri rundt en norsk angrepsspiller som det er rundt Erling Braut Haaland nå: John Carew høsten 1999.

Det er ganske sammenlignbart, selv om Haaland og Carew er to ganske forskjellige spisstyper. Haaland er 20 år nå, det samme var akkurat Carew fylt da han herjet med europeiske midtstoppere i 1999

For dem som ikke husker tilbake til 1999 og oppstyret rundt John Carew: Det var heftig.

John Carew hadde vist sitt vanvittige potensial i Vålerenga som 18- og 19-åring, da Rosenborg kjøpte ham for 23 millioner kroner, fortsatt den største overgangen mellom to norske klubber, da Carew havnet på Lerkendal sommeren 1999.

Da hadde Carew allerede sendt Vålerenga til cupfinalen i 1997 og til kvartfinalen i Cupvinnercupen i 1998.

Og Carew var svært delaktig da Rosenborg leverte sin beste høst i Champions League noen gang: De vant gruppen, foran Borussia Dortmund, Feyenoord og Boavista. Carew herjet fra første kamp, men det var i hjemmekampene mot Feyenoord og regjerende Bundesliga-leder Borussia Dortmund at Carew sørget for noe av det samme hysteriet som er rundt Erling Braut Haaland nå.

Mot Dortmund, Haalands nåværende klubb, var Carew så umulig å ha med å gjøre at Jürgen Kohler, kjent som en av de beste spiss-oppassere i sin tid, så ut som en smågutt der han ikke var i nærheten av å få tak på Carew.

I RBK: John Carew etter overgangen fra Vålerenga i 1999, sammen med RBK-trener Bjørn Hansen. Foto: Kallestad, Gorm

Dagen etter, ved Brakka på Lerkendal, sto jeg sammen med Carews agent Per Arne Flod da en supporter kom forbi.

«Du ska vel itj sæl’n John no?»

Flod lo den karakteristisk latteren sin. Både trønderne og Flod skjønte at det ville bli umulig å unngå. Som med Haaland nå: Det var snakk om «hele Europa», det var liksom ikke stopp noe sted. Det endte i Valencia, for rekordsummen 75 millioner kroner, sommeren 2000, 20 år gammel.

Omtrent like stort sprang tok Haaland da han dro fra Red Bull Salzburg til Borussia Dortmund som 19-åring i januar i år. Etter en snau sesong i Borussia Dortmund er Haaland ønsket av omtrent samtlige toppklubber i Europa, som 20-åring.

Etter én sesong i Valencia, med scoring på straffesparkkonkurranse i Champions League-finalen blant annet, var Carew omtrent like ettertraktet som Haaland er nå. I et intervju jeg gjorde med agent Flod og med Carew for to år siden, listet de opp klubbene som ville kjøpe Carew:

Juventus, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, PSG, Benfica og Roma.

Ingen dårlig bunke klubber for en norsk spiss på 21 år det ...

«Alle» ville ha Carew, fordi han var umulig å håndtere for forsvarsspillere. John Carew hadde aldri løftet en vekt i sitt liv, men han knuste alle fysiske rekorder i klubbene han spilte for. Og, spesielt i starten av karrieren sin, var Carew svært hurtig og ganske målfarlig.

Erling Braut Haaland har mange av de samme egenskapene, ikke så fysisk som Carew, men omtrent like hurtig. De er begge svære (Carew 195 centimeter, Haaland 194 centimeter), Haaland er en bedre avslutter, mer målfarlig.

John Carew ble, etter hvert, brukt mest som oppspillspunkt, både i engelsk fotball og på landslaget. Litt trist, egentlig, fordi Carew hadde så mye annet å by på. Men han hadde en fantastisk fotballkarriere, 91 landskamper, titler og finaler i både Spania, Frankrike og England. Han spilte i Premier League, Serie A, La Liga og Ligue 1.

Overgangsoppstyret rundt Erling Braut Haaland er nok større, mest på grunn av sosiale medier. Men det var heftig rundt en nordmann i 1999 og 2000 også: John Carew skapte mye rundt seg – både på og utenfor banen.

Og jeg har ikke glemt hysteriet og oppstyret rundt Ole Gunnar Solskjær. Men det var ETTER at han hadde fått drømmeovergangen sin til Manchester United i 1996 at det voldsomme Solskjær-styret egentlig startet.

For Erling Braut Haaland har det startet for lenge siden.

Det vil ikke bli mindre med et par scoringer mot Nord-Irland i kveld.

Avspark: 20.45.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert: 14.10.20 kl. 04:06 Oppdatert: 14.10.20 kl. 04:18

