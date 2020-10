I kveld får Ødegaard Gullklokka – som Lagerbäcks viktigste

2014: Debut i privatkampen mot Forente Arabiske Emirater i august som tidenes yngste nordmann (15 år og 253 dager). Fikk også ytterligere to innhopp av Per-Mathias Høgmo. Det ene gjorde ham til fotballhistoriens yngste spiller i EM-sammenheng (kvalifisering inkludert).

2015: Spilte fem kamper under Høgmo, da som Real Madrid-spiller. Inkludert kamp to av playoff-nederlaget mot Ungarn i EM-kvalifiseringen.

2016: Kun én omgang – hjemme mot Finland, til en 3'er på VG-børsen. Brukte resten av året på U21-landslaget.

2017: Gikk til Heerenveen i januar og fikk sjansen elleve måneder senere – i Lars Lagerbäcks åttende kamp som norsk sjef. Skjøt i stolpen i 0–2-nederlaget for Makedonia i Skopje og fikk 5 på VG-børsen.

2018: Tre innhopp og én fra start under Lagerbäck, i årets to første og to siste landskamper. Oppgraderte Heerenveen til Vitesse midt mellom.

2019: Fast på laget. Spilte samtlige landslagsminutter de første syv kampene dette året, frem til en skade holdt ham unna de to siste. Sterke 7,57 i snitt på VG-børsen. Gikk fra Vitesse til Real Sociedad på sommeren.

2020: Knetrøbbel hindret ham Nations League-møtene mot Østerrike på Ullevaal og Nord-Irland i Belfast. Tilbake mot Serbia (playoff til EM) og Romania (Nations League), og i returmøtet med Nord-Irland runder han 25 landskamper.

Totalt: 24 kamper, 1 mål, 6 målgivende – 5,77 på VG-børsen.