Tuchel-trekk sendte Chelsea til FA-cupfinale: − Veldig stolt

(Chelsea-Manchester City 1–0) Hakim Ziyech (28) har hatt en trøblete debutsesong i Chelsea, men lørdag tok angriperen vare på en sjelden startsjanse fra trener Thomas Tuchel (47) og knuste ett av Manchester Citys fire tittelhåp.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det digitale klokkeverket på praktfulle Wembley Stadium tikket mot 55 minutter da Timo Werner (25) akselererte bak ryggen på Ruben Dias (23). City stopperen hadde ikke tempo til å følge Chelsea-angriperens trommestikker av noen ben, og sekundet senere spilte tyskeren ballen på tvers til Ziyech.

Sistnevnte hadde bare startet fem kamper på de to siste månedene for Chelsea, men han virket langt fra rusten. På samme måte som i Ajax-tiden var Ziyech i stedet presis foran mål og lirket inn seiersmålet.

Dermed er Pep Guardiolas drøm om fire Manchester City-titler redusert til et håp om tre, for FA-cuptrofeet er utenfor rekkevidde i 2021.

– Jeg tror alle er fornøyde. Vi gjorde en god jobb, spesielt i første omgang. Den andre var vanskeligere, men vi scoret målet vi trengte, sier Ziyech i et intervju vist på Viasat.

SCORET: Hakim Ziyech satte inn 1–0 for Chelsea på Wembley. Foto: Adam Davy

Beholdt troen

Foran semifinalen uttalte Ziyech seg om den vanskelige tiden i Chelsea. Marokkaneren forteller at han var skadet så å si sammenhengende i syv måneder før han ankom London i fjor. Derfor har det tatt tid for ham å finne tilbake til formen fra Ajax-tiden.

– Jeg er typen som alltid tror på meg selv. Jeg jobber alltid hardt på trening. Det er ikke alltid det viser i kamp, men jeg jobber hardt for det hver dag. Jeg vet hva jeg kan gjøre og jeg tror på meg selv, sier Ziyech til klubbens egen medieavdeling.

Etter matchen var trener Tuchel meget fornøyd – både med Ziyech og Werner som fikk sjansen i angrepet.

– Det var viktig. Du kan bare vinne mot City hvis alle er på topp. De to var veldig, veldig gode, mener den tyske treneren.

– Dette var en veldig, veldig sterk prestasjon. Jeg er veldig stolt. Vi spilte glitrende i første omgang. I andre omgang led vi litt de ti første minuttene. Deretter spilte vi igjen 30 gode minutter, før vi led litt igjen. Men det var en veldig, veldig sterk opptreden. Vi fortjente å vinne, sier Tuchel i et intervju vist på Viasat.

FORNØYD: Tuchel takket Jorginho for innsatsen. Foto: Ian Walton

Etter at han tok over for Frank Lampard 26. januar, har tyskeren imponert mange.

– Han har gjort underverker med dette Chelsea-laget, Thomas Tuchel. Sommerkjøpene til Chelsea har vært sterkt kritisert, men nå leverer de helg etter helg, sier Viasat-kommentator Morten Langli.

SKADET: Kevin De Bruyne måtte forlate banen. Foto: Ian Walton

De Bruyne-skade

Guardiola gjorde hele åtte endringer fra startelleveren som møtte Borussia Dortmund i Champions League tidligere i uken. Det bidro trolig sterkt til at laget fremsto uten den sedvanlige rytmen og flyten i angrepsspillet.

Også defensivt var de lyseblå rustne.

I starten av andre omgang måtte i tillegg superstjernen Kevin De Bruyne (29) ut med det som så ut til å være en ankelskade.

Hvem Chelsea møter i finalen, avgjøres søndag. Da spiller Leicester mot Southampton i den andre semien.

Lagene

Slik startet Chelsea (3–4–3):

Kepa – Azpilicueta, Silva, Rüdiger – James, Jorginho, Kanté, Chilwell – Ziyech, Werner, Mount.

Manchester City (4–2–3–1): Steffen – Cancelo, Dias, Laporte, Mendy – Rodrigo, Fernandinho – Torres, De Bruyne, Sterling – Jesus.