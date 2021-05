FERDIG I ENGLAND: Kristine Leine (t.h) i duell med Manchester Citys Lauren Hemp i en ligakamp i mars. Nå forlater den norske 24-åringen Women’s Super League og Reading etter sesongen. Foto: Zac Goodwin / PA Wire

Leine avslo ny proffkontrakt i England – vil returnere til norsk fotball

Etter to år i Reading, har Kristine Leine (24) bestemt seg for å reise hjem til Norge. Midtstopperen håper sjansene for en plass i Norges EM-tropp er like store.

– Jeg har egentlig bestemt meg for å komme tilbake til Norge for å komme nærmere familien, kjæreste og venner, sier Leine til VG.

Kontrakten hennes med Reading utløper ved sesongslutt.

Agent Sam Karami sier til VG at Leine hadde et tilbud fra en engelsk klubb på en ettårskontrakt hvor hun ville gått betydelig opp i lønn, men at hun har valgt å takke nei til dette tilbudet.

– Det siste året med coronapandemien har vært tøffere enn det første året mitt i England. Når jeg skal legge vekt på ting i valget om neste sesong, så handler det mer om det personlige og hvordan jeg har det utenfor banen, forklarer midtstopperen om valget hun har foran seg.

LANDSLAGSCOMEBACK: Leine (t.h) startet i landslagets treningskamp mot Belgia 8. april. Her sammen med West Ham- og Norge-spiller Cecilie Redisch Kvamme i duell mot Belgias Hannah Eurlings. Foto: Francisco Seco / AP

Det har gjort at hun lener mot å returnere til norsk fotball og Toppserien, men vil ikke gå nærmere inn på hva som er mest aktuelt.

– Jeg er i dialog med noen, men ingenting er spikret. Det begynner å nærme seg, sier hun.

På spørsmål fra VG om man kan tolke det slik at hun ønsker seg til en av Toppseriens toppklubber, svarer 24-åringen:

– Det er klart at jeg ønsker å være med å kjempe om noe. Det er kanskje noe som har manglet litt i min karriere så langt – det å spille på et lag som kjemper om gull og titler. Så det kan jeg jo si at er noe som trigger og motiverer meg litt nå.

Etter å ha vært inn og ut av troppen til det norske landslaget, var Leine tilbake igjen på samling da landslaget spilte treningskamper i april. Neste år er det fotball-EM i England.

– Jeg håper jo sjansene mine for å komme med i troppen er like store selv om jeg reiser hjem til Norge. Toppserien har utviklet seg utrolig mye de siste årene. Det er jevnere og flere lag melder seg på, så jeg håper sjansene mine fremdeles er der, sier hun.

Hun har én kamp igjen i Reading-drakten før karrieren går videre. Søndag spiller hun og lagvenninnene borte mot Chelsea i en kamp der London-klubben sikrer ligagullet i England med seier.

– Vi er revansjelystne fra sist, så vi kommer til å gi dem kamp, sier hun om Chelseas 5–0-seier sist lagene møttes.