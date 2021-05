JUBEL: Leicester vant FA-cupen etter seier mot Chelsea i finalen. Manager Brendan Rodgers ble kastet i være av spillerne etter den store bragden. Foto: AFP

Drømmescoring og VAR-drama da Leicester vant FA-cupfinalen

(Chelsea – Leicester 0–1) Foran 21 000 tilskuere kunne Leicester juble for seier i FA-cupfinalen. Det etter en drømmescoring og en annullert Chelsea-scoring etter VAR-drama.

Av Morten Asbjørnsen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Etter det har vært folketomt på tribuner i England og andre europeiske land, fikk endelig supportere nyte FA-cupfinalen mellom Chelsea og Leicester lørdag kveld. I ligacupfinalen mellom Manchester City og Tottenham åpnet de for 8000 tilskuere, men i FA-cupfinalen åpnet de portene for 21 000 håpefulle supportere.

Og 10 500 av de supporterne kunne virkelig slippe jubelen løs da klokken viste 63 minutter. Youri Tielemans fikk ball i mellomrom, og upresset klemte belgieren til fra 25 meter. Prosjektilet fra 24-åringen gikk i en rett linje opp i venstre vinkel foran Leicester-supporterne, og jubelbrølet ble sluppet løs på Wembley.

Kun minutter før slutt så det imidlertid ut til at Chelsea utlignet, og det trodde også Chelsea-spillerne og klubbens supportere. Men så kom de velkjente VAR-strekene opp. Der ble det konkludert at Ben Chilwell akkurat var offside, og dermed ble målet annullert.

Dermed sikret Leicester seg sitt første trofé siden 7. mai 2016 hvor de overraskende løftet beviset på at de hadde vunnet Premier League. Dette er også første gang Leicester vant turneringen, og det første trofeet i England for Leicester-trener Brendan Rodgers. Det ble også feiret på Wembley med tårer hos både spillere og supportere.

Se folkelivet på Wembley her:

Chelsea fikk en tøff oppgave med å snu kampen på en halvtime i Thomas Tuchels første finale som Chelsea-manager. Etter suseren fra Tielemans var det Chelsea som hadde initiativ i kampen og presset Leicester lave i banen. De klarte imidlertid ikke å skape det helt store mot et kompakt og bra Leicester-forsvar.

Nære kom imidlertid Chelsea etter 77. minutters spill da tidligere Leicester-back Ben Chilwell stanget til fra kloss hold. Kun en mesterlig redning fra danske Kasper Schmeichel sørget for at Leicester fortsatt var på vei mot trofeet når sluttminuttene nærmet seg.

Og den danske keeperen blir nok høyt elsket av Leicester-supporterne etter denne kampen. Mason Mount fikk nemlig en vanvittig mulighet etter 86 minutter på volley, men Schmeichel vartet opp med en strålende redning.

– Han er sønn av Peter Schmeichel!, brøt V4-kommentator Roar Stokke ut da Schmeichel reddet forsøket.

– Det er en av de villeste redningene jeg har sett på lang tid, sa fotballekspert for V4, Lars Tjærnås.

– Spillerne har gjort sin klubb stolt i dag. De lyktes med taktikken. Jeg vet at Schmeichel gjorde to verdensklasseredninger, men i store perioder hadde de kontroll, sier Alan Shearer som ekspert på BBC.

Flere uttrykte sin glede over at det var supportere på plass under lørdagens kamp. Blant dem er tidligere Manchester United-spiller Gary Neville:

For Chelsea og Thomas Tuchel kommer imidlertid en ny mulighet for trofé om kun to uker når de møter Manchester City i Champions League-finale.

I løpet av den første omgangen var det svært jevnspilt mellom de to finalelagene som møttes på nasjonalarenaen. Jamie Vardy var det største uromomentet for Chelsea del da han skapte et par greie muligheter. På motsatt halvdel var det Timo Werner og Mason Mount som skapte mulighetene, men lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0–0.